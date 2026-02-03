英超｜传哥迪奥拿或季尾离开曼城 马列斯卡阿朗素法比加斯成三大热门接班人

曼城领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）与球会的合约尚余18个月，但英超圈内盛传这位55岁的西班牙名帅或将于本球季结束后卸任。据英国《每日电讯报》报导，虽然曼城官方将有关传闻斥为「纯属猜测」，但球会高层实际上已著手制定「应变计划」，并拟定了一份三人接班名单，包括前车路士主帅马列斯卡（Enzo Maresca）、刚离开皇家马德里的沙比阿朗素（Xabi Alonso）和阿仙奴名宿法比加斯（Cesc Fabregas）。

马列斯卡熟书成大热

据报这份三人名单的首选可能是现年45岁的马列斯卡。这位意大利教头与「蓝月亮」渊源深厚，曾担任曼城青训教练及哥迪奥拿的助教，深谙球队战术体系。据悉，马列斯卡在本季上半程曾向车路士高层透露，自己曾与曼城及祖云达斯进行过接触。

阿朗素法比加斯同为候选

除马列斯卡外，另一位热门人选是44岁的沙比阿朗素。虽然他上月在执教仅34场后被西甲豪门皇家马德里辞退，但在球坛的声望依然高企，预计今夏将有不少球会争相罗致。名单上的第三位候选人则是现任科木（Como）主帅法比加斯。这位前阿仙奴及车路士球星在意大利执教成绩斐然，目前带领科木在意甲高居第六位。曾在巴塞隆拿与哥迪奥拿共事的法比加斯，或许会得到恩师的推荐。

球迷望高柏尼回归执教

虽然不少曼城球迷渴望看到前队长、现任拜仁慕尼黑主帅高柏尼（Vincent Kompany）回归执教，但这位39岁的比利时少帅数月前才与拜仁续约至2029年，短期内回巢机会渺茫。