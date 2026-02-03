英超｜罗美路发文炮轰热刺引援策略 直斥一队仅11人可用「可耻」

虽然热刺在转会窗截止日成功击败宿敌阿仙奴，签下18岁苏格兰前锋占士威尔逊（James Wilson），但这显然未能满足球队队长基斯甸罗美路（Cristian Romero）的要求。这位世界杯冠军中坚在冬季转会窗关闭后随即在社交媒体发文，炮轰球会引援不力，更以「可耻」来形容球队目前只有11名一队球员可用的窘境。

热刺队长基斯甸罗美路。法新社

18岁苏格兰前锋占士威尔逊。路透社

带病上阵 因人脚荒无法休息



热刺周日在英超联赛中展现斗志，以2:2逼和曼城。罗美路在该场比赛中因身体不适，于半场被换下。转会窗于英国时间周一晚上7时关闭后不久，罗美路便在Instagram上发文，矛头直指球会管理层。

他写道：「队友们昨天的努力很棒，他们表现得不可思议。虽然我身体不适，但我仍想上阵帮助球队，特别是因为我们只有11名球员可用，这令人难以置信但却是事实，而且是可耻的。」

罗美路续指：「我们会继续挺身而出，承担责任去扭转局面，努力工作并团结一致。剩下的就是感谢你们所有人的存在，以及一直支持我们的球迷。」

热刺2:2逼和曼城。美联社

多名队友点赞 揭示更衣室不满



值得注意的是，罗美路的这番言论似乎在更衣室内引起了共鸣。包括柏度朴路（Pedro Porro）、苏兰基（Dominic Solanke）、迪积史宾斯（Djed Spence）、干拿加历查（Conor Gallagher）、柏比沙亚（Pape Matar Sarr）以及奇云丹素（Kevin Danso）等多名队友，均对该帖文按赞，显示球员间对球队阵容深度的担忧并非个别事件。

卖主力遇伤兵潮 仅签小将难救近火

热刺在冬季转会窗虽然以3500万镑从马德里体育会签下英格兰国脚干拿加历查，以及以1300万镑从山度士签下巴西左闸苏沙（Souza），但在截止日签下的年轻前锋威尔逊，将会外借回苏格兰直至季尾，无法成为即战力。

与此同时，球队以3500万镑将班伦庄臣（Brennan Johnson）卖给水晶宫，加上一月份遭遇严重伤兵潮，尤其是防线几乎无人可用，令阵容捉襟见肘。

班伦庄臣（Brennan Johnson）。法新社

法兰克为转会操作辩护



热刺领队法兰克（Frank）为球会在转会市场的操作解释：「球迷只想要对球会最好的东西。就像我也想要最好的，班主、职员、球员，每个人都想对球会好，但不幸的是，转会窗不是《Football Manager》游戏。如果是的话会容易得多，但也无聊得多。转会市场非常困难。这是一门艺术，一门手艺。」

法兰克续说：「我可以保证刘易斯家族非常投入，俱乐部也明确表示。我们想签下安东尼施美安，他们为此付出了一切，这是一笔涉及资金等各方面的大手笔签约。所以，这就是我们想要引进的球员类型，以提升球队实力。如果我们找不到合适的球员，那么做出正确的决定绝对是更好的选择。我相信，无论出于何种原因，如果我们在这个转会窗口无法签下其他球员，那么夏季转会窗口将会是一个重要的转会窗口，我毫不怀疑我们会在那里看到球队的显著提升。」

