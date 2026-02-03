经理人否认兜售东拿利予阿仙奴 惟预告三月再检讨去留

阿仙奴中场米基尔马连奴(Mikel Merino )右脚伤患需要接受手术治疗，球会急于冬季转会窗关闭前增兵，然而兵工厂的目标纽卡素中场辛度东拿利（Sandro Tonali），据报不获球会放人，而东拿利的经理人利素（Beppe Riso）开腔澄清没有向阿仙奴兜售东拿利。不过，他指会在3月与东拿利检讨前途问题，不排除会在夏天考虑转会。

阿仙奴教练阿迪达。美联社

纽卡素中场辛度东拿利。路透社

否认曾与兵工厂接触



辛度东拿利的经理人利素公开否认曾在冬季转会窗截止日向阿仙奴兜售这位意大利国脚，但他同时语带双关地表示，将在三月份重新评估东拿利的未来，令这位中场大将今夏离队的传闻甚嚣尘上。一月转会窗关闭前夕，外界盛传由于阿仙奴中场新援美连奴（Mikel Merino）因脚部骨折缺阵，急需寻找替补，「兵工厂」因此与东拿利扯上关系，更有传言指其经理人主动向枪手推荐。利素向《意大利天空体育》作出澄清：「我看到了相关报导，但纽卡素不会在一月份放走辛度东拿利，我们也从未就此事与阿仙奴进行过交谈。」

阿仙奴中场米基尔马连奴。法新社

三月检讨前途问题



然而，利素并未完全封死东拿利的离队大门，其言论更似乎为夏季转会埋下伏笔。他说：「我们会在三月份评估纽卡素是否对任何事情持开放态度，但目前他正在参加欧联比赛，现在并不是谈论这件事的合适时机。」



喜鹊来季能否踢欧联成关键



东拿利在2023年7月从AC米兰加盟纽卡素，之后因违反赌博条例被罚停赛10个月，双方合约因而延长至2029年，合约期满球会有权续签一季至2030年。不过，纽卡素目前在英超仅排第10位，来季欧联资格岌岌可危，这可能成为东拿利考虑离队的关键因素。据《每日邮报》报导，除了阿仙奴外，曼城和车路士均对这位25岁中场感兴趣；而东拿利早前亦曾表示「不排除」重返意甲的可能性，祖云达斯据报亦正密切关注其动向。