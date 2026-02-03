英超｜利物浦6000万镑购雷恩守将 谢列美查基夏季正式加盟

利物浦宣布收购雷恩20岁后卫谢列美查基（Jeremy Jacquet），他先外借回雷恩留效至季尾，到今夏正式加盟。

干拿迪与利物浦的合约将于今夏届满。法新社

谢列美查基将于夏季正式加盟利物浦。法新社

利物浦6000万镑购雷恩守将。法新社

车路士相同报价抢人失败

这名20岁新星于冬季转会窗闩窗日完成体测，将于7月1日正式加盟「红军」。利物浦同意支付5500万镑固定转会费，另加500万镑与表现挂钩的附加条款。据《天空体育》指出，车路士曾开出相同的报价，但随著马马度沙亚（Mamadou Sarr）回归「蓝战士」，以及小将阿捷岩邦（Josh Acheampong）留队，令查基改变主意。他认为车路士队中有多名年轻中坚，竞争甚大，转投利物浦长远而言能获得更多上阵机会。

干拿迪今夏约满

事实上，利物浦中坚兵源不足。随著祖高美斯与利安尼因伤缺阵，云迪积克和伊巴希马干拿迪已成为队中仅余健康的一队中坚。但干拿迪的合约将于季尾届满，极大机会在今夏免费离队，利物浦因此提早部署。此前，红军曾于去年夏季转会窗截止日，尝试从水晶宫购入马克古希（Marc Guehi），但交易在临门一脚告吹；古希已于今个冬季转会窗转投曼城。