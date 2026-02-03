Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦6000万镑购雷恩守将 谢列美查基夏季正式加盟

足球世界
更新时间：07:37 2026-02-03 HKT
发布时间：07:37 2026-02-03 HKT

利物浦宣布收购雷恩20岁后卫谢列美查基（Jeremy Jacquet），他先外借回雷恩留效至季尾，到今夏正式加盟。

干拿迪与利物浦的合约将于今夏届满。法新社
干拿迪与利物浦的合约将于今夏届满。法新社
谢列美查基将于夏季正式加盟利物浦。法新社
谢列美查基将于夏季正式加盟利物浦。法新社
利物浦6000万镑购雷恩守将。法新社
利物浦6000万镑购雷恩守将。法新社

车路士相同报价抢人失败

这名20岁新星于冬季转会窗闩窗日完成体测，将于7月1日正式加盟「红军」。利物浦同意支付5500万镑固定转会费，另加500万镑与表现挂钩的附加条款。据《天空体育》指出，车路士曾开出相同的报价，但随著马马度沙亚（Mamadou Sarr）回归「蓝战士」，以及小将阿捷岩邦（Josh Acheampong）留队，令查基改变主意。他认为车路士队中有多名年轻中坚，竞争甚大，转投利物浦长远而言能获得更多上阵机会。

干拿迪今夏约满

事实上，利物浦中坚兵源不足。随著祖高美斯与利安尼因伤缺阵，云迪积克和伊巴希马干拿迪已成为队中仅余健康的一队中坚。但干拿迪的合约将于季尾届满，极大机会在今夏免费离队，利物浦因此提早部署。此前，红军曾于去年夏季转会窗截止日，尝试从水晶宫购入马克古希（Marc Guehi），但交易在临门一脚告吹；古希已于今个冬季转会窗转投曼城。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
19小时前
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
全民疯抢洗衣珠？「半价」再送Tempo/出前一丁/鸡汤/电煮锅总值$919赠品 两大超市斗派优惠
生活百科
15小时前
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
遭母亲偷金替胞弟买楼 网民劝港男报警「大义灭亲」 律师：将财物归还不减刑事责任
社会
14小时前
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
长者超市优惠2026｜18大连锁超市乐悠咭/长者咭折扣 百佳/惠康/优品360低至88折
生活百科
15小时前
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做错1事衰足全年 犯太岁生肖+指定岁数要躲春 避免破财/出意外
生活百科
15小时前
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
李家仁医生「断崖式暴瘦」惹全城担忧  螫伏1年再有惊人变化  一特征彻底改变令人叹息
影视圈
15小时前
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
连锁酒楼贺年优惠！$588起叹传统盆菜/金猪孖宝 长者凭乐悠咭再减$30
饮食
13小时前
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光
影视圈
10小时前
冷空气杀到，广东最低气温仅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空气杀到 广州最低气温仅5.6℃
即时中国
2026-02-01 15:25 HKT
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
17小时前