冬季转会窗关闭｜水晶宫4800万镑签佐真拿臣 宾施马倾续约闹不和离伊蒂哈德

足球世界
更新时间：06:16 2026-02-03 HKT
发布时间：06:16 2026-02-03 HKT

冬季转会窗关闭，水晶宫于最后一日非常活跃，以4800万由狼队收购佐真拿臣，但阵中另一前锋桑马迪达转会米兰交易告吹。沙特联赛方面，宾施马因为不满合约条年离开伊蒂哈德，过档希拉尔。

佐真拿臣由狼队转会水晶宫。法新社
狼队为降班做准备，卖人套现。法新社
宾施马离开伊蒂哈德，转投另一劲旅希拉尔。法新社
水晶宫冬窗两破球会纪录

一度盛传水晶宫前锋桑马迪达希望离队，但他转投AC米兰的交易在闩窗门告吹，他将会在水晶宫，并迎来新前线拍档。水晶宫在最后一日，以破球会纪录的4800万镑，由狼队签入佐真拿臣。水晶宫在同一个转会窗，两次打破球会转会费纪录；此前一次破纪录，是由热刺签入班伦庄臣。

宾施马过档另一劲旅希拉尔

沙特联赛方面，宾施马离开伊蒂哈德（Al Ittihad），转投另一劲旅希拉尔（Al Hilal）；据报是次交易一度陷入僵局，但这名法国前锋最终顺利完成手续。宾施马选择离队，是因为他在续约谈判上与球会闹翻。据《天空体育》报道，这名前皇家马德里球星认为球会提供的续约条款具有「侮辱性」；据报他在伊蒂哈德效力期间，周薪高达 160 万英镑。

