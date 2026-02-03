Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜比宁咸肌肉撕裂料唞1个月 缺阵皇马欧联附加赛斗宾菲加

足球世界
更新时间：05:30 2026-02-03 HKT
发布时间：05:30 2026-02-03 HKT

皇家马德里中场祖迪比宁咸日前西甲斗华列简奴的一役，左腿半腱肌肌肉撕裂，预计要缺阵约1个月。他将因此错过欧联16强附加赛，硬撼宾菲加的赛事。

斗华历简奴10分钟伤出

比宁咸在开赛仅10分钟便受伤，当时他正接应队友马斯坦杜奴（Franco Mastantuono）的直线传球向前冲刺，随即感到左大腿后方肌肉出现问题，需要退下火线。皇马在该仗以2：1击败华历简奴，目前于西甲联赛榜，以1分落后巴塞隆拿排次席。皇家马德里在赛后数小时后，为比宁咸进行了核磁共振扫描，证实其肌肉伤势严重。

比宁咸伤出。美联社
比宁咸拉伤大腿后肌。美联社
比宁咸状甚痛楚。美联社
料错过6场比赛

皇马发表比宁咸的医务报告表示：「经过皇马医疗团队今日对球员比宁咸进行的检查后，他被诊断出左腿半腱肌受伤，康复进度将持续进行评估。」 多间传媒都指比密咸将要休战约1个月。受伤患影响，比宁咸将缺席西甲斗华伦西亚、皇家苏斯达、奥沙辛拿及基达菲，以及欧联附加赛对宾菲加的两回合对垒。

皇马伤兵问题，预计在近期得到纾缓，鲁迪格、费兰特文迪及阿历山大阿诺特相继伤愈复出。但比宁咸在皇马阵中十分重要，他的受伤无碍对球队造成打击；皇马另一长期伤兵是中坚艾达米列达奥，他因肌肉伤势预计需额外休战两个月。

