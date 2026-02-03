英超｜马拉西亚机场接曼联高层电话 外借临门一脚告吹震怒

根据荷兰传媒称，在曼联不获重用的杜维尔马拉西亚，在冬季转会窗有离队的机会。但这名后卫球场在机场等候前往土耳其的班机时，收到曼联高层韦确斯的电话，指交易告吹；对此据指马拉西亚感到难以置信和愤怒。

韦确斯来电告知交易告吹

据《Voetbal International》的报道指，马拉西亚原本已获球会开绿灯，前往土耳其球会进行体测，希望能透过这次外借重启职业生涯；马拉西亚当时已身在机场，手提行李准备飞往伊斯坦堡完成外借手续。就在此时，他的电话响起，电话另一端正是曼联技术总监韦确斯。韦确斯随即通知马拉西亚转会告吹，并命令他不准登机，马拉西亚被逼打道回府返回曼彻斯特，转会希望幻灭。

马拉西亚2022年加盟曼联。法新社

马拉西亚今季仅上阵2分钟。法新社

马拉西亚去季曾外借燕豪芬。法新社

多古受伤 曼联不放马拉西亚

马拉西亚的反应只能以怒火中烧来形容；《Voetbal International》将当时这名26岁守将当下的情绪，形容为「不可置信」及「愤怒」。称指马拉西亚的外借被阻，与柏德列多古受伤有关；在左路增添伤兵后，马拉西亚能够成为马沙拉奥和劳基梳尔的后备。《曼彻斯特晚报》指，如今马拉西亚只能等待今夏与曼联的合约完结，重获自由身。

今季仅上阵2分钟

马拉西亚此前因严重的膝伤缺阵超过 18 个月，好不容易伤愈复出，但在曼联一队失去上阵机会。他一度与拉舒福特、阿历真度加拿祖等边缘球员，被传媒列为「炸弹小队」；小队的成员都已经寻获下一家或顺利外借，但马拉西亚独留在曼联。他今季只为曼联于英超在「拆礼物日」斗纽卡素，后备上阵两分钟，其余时间均一直「坐冷板凳」。