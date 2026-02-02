Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贺岁杯详情正式公布 一文睇哂比赛详情！卢比度：这场比赛的重点是在于让年轻球员进步

足球世界
更新时间：20:34 2026-02-02 HKT
香港年度足球盛事的贺岁杯2026将于大年初五（2月21日）在香港大球场上演，由港队迎战南韩K联赛劲旅FC首尔，门票明日起公开发售。中国香港足球总会主席霍启山在记者会上强调，今年赛事重点在于给予本地年轻球员宝贵的国际赛经验，以此推动香港足球长远发展，并期望吸引更多年轻球迷入场，感受足球热情。港队暂代主教练卢比度表示这场比赛的重点是在于让年轻球员进步。而今次赛事的重点培育对象，年轻球员刘家乔与李乐谦亦现身会场。 

传承逾百年 注入新意义

贺岁杯有过百年历史，是港足标志性传统之一。霍启山表示，足总致力延续传统之余，更希望为赛事注入新动力：「今届贺岁杯，我哋特别让更多青年球员上阵，俾佢哋更多的机会，令佢哋可以话喺实践中成长。 」他续指，今年较迟宣布 ，是为了：「想将全部资料一次过和大家分享，令本地和海外球迷比较清晰，了解具体的票价、安排和对手。 」他特别指出：「 今年的发展蓝图承诺会有更多的港队比赛，特别是在香港举办，希望这个是「马年好开始」。 」 

卢比度 ：成功在于球员成长 希望和球迷渡过美好时光

港队暂代主教练卢比度表示，今仗关键是年轻球员的成长：「对我来说，这场比赛的成功不在于胜负，而是看到像刘家乔或李乐谦这样的球员，能与K1联赛高水平的球员同场竞技，看看他们如何能进步，以达到那样的水平。这才是对我而言的成功。这是一场友谊赛，我希望球员们能享受其中，并衡量自己有多大潜力去成长。」他透露，是次阵容将包括20至22岁，甚至18岁的年轻球员，具体名单稍后公布。

最后他表示希望大家看得开心：「 这场比赛更多是关于和球迷一起共度美好时光，在香港大球场营造良好气氛，让每个人都玩得开心。 」 

设青少年同乐日 扩阔球迷层

为进一步推动青少年足球，赛事当日下午将先举行「赛马会青少年足球发展计划 – 贺岁挑战杯」U8-U10足球同乐日，将于2下午 1 时至 1 时 50 分进行，让小球员在大球场累积实战经验。观众可于球场开门后提早进场欣赏。足球同乐日属附加节目，所有持有贺岁杯2026门票的观众均可免费入场观赏。

 

贺岁杯2026详情+门票资讯

贺岁杯2026 ：中国香港 vs FC首尔 

日期： 2026年2月21日（农历年初五，星期六） 

时间： 下午3时 

地点： 香港大球场

 

门票于2月3日于ticketflap发售 

主场/作客球迷区：$380

主层/厢房层：$380

高层：$180

特惠票（长者/伤残人士）：$180

家庭套票（共3张，其中一位必须要12岁以下小童）：$780

 

 

 

