列纳「宣判」英超争霸结束 断言阿仙奴将轻松夺冠

前利物浦名宿列纳（Jamie Redknapp）在周日曼城作客被热刺逼和2:2后，语出惊人地「宣判」本季的英超冠军争夺已经结束，他断言曼城已经争标无望，阿仙奴将会轻松夺冠。

前利物浦名宿列纳，法新社。

曼城作客被热刺逼和2:2。法新社

曼城失分 成冠军赛季转捩点



列纳毫不犹豫地表示，尽管英超尚有14轮，但冠军已无悬念。列纳续说：「我认为阿仙奴现在已经锁定了冠军，我相信他们最终能以8到10分的优势夺冠。如果他们做不到，我会感到非常惊讶。他们拥有足够的球员，我认为他们之前有点焦虑，球迷也是，两者之间的联系，领队有点紧张，我认为这会传染给球员。不过，我认为现在，他们可以开始放松了，如果他们不能轻松地赢得这个冠军，我会感到很惊讶。」

阿仙奴对列斯联。美联社

赞兵工厂阵容深度雄厚



列纳指出，各支争标份子目前都饱受伤病困扰。阿士东维拉在不敌宾福特的比赛中，缺少了奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）、约翰麦甘尼（John McGinn）和保巴卡卡马拉（Boubacar Kamara）等主力。与此同时，曼城的防线更是严重受创，史东斯（John Stones）、鲁宾戴亚斯（Ruben Dias）和加华度尔（Josko Gvardiol）目前均在伤兵名单上。

相比之下，虽然阿仙奴今季亦有伤病问题，但他们雄厚的阵容深度足以应对。列纳特别点名赞扬了近期挺身而出的球员，例如加比尔捷西斯（Gabriel Jesus）、轩卡派尔（Piero Hincapie）和马度基（Noni Madueke）。

列纳详细解释：「阿仙奴拥有最好的阵容，最好的球员，没有其他球队强大到足以与他们竞争。维拉正在做著令人难以置信的事情，他们的成就绝对令人惊叹，但他们因伤病问题已渐显疲态。而曼城的状态则不够稳定，他们已不复当年，无法像几年前那样打出一波18、19场的连胜了。」