沙特职｜葡媒爆C朗不满高层玩罢工 或缺席艾纳斯打吡战

沙特阿拉伯球坛爆出震撼消息！据葡萄牙媒体《A Bola》报导，效力艾纳斯（Al-Nassr）的葡萄牙球王C朗拿度（Cristiano Ronaldo）因不满球会资方PIF控股的资源分配，已经开始罢工，并可能因此缺席下周一对阵同市宿敌艾利雅德（Al-Riyadh）的打吡大战。

矛头直指PIF 投诉资源分配不公

报导引述球会内部消息人士透露，现年40岁的C朗对沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）处理艾纳斯财政的方式感到极度不满，特别是与其他由PIF控股的竞争对手相比，他认为自己的球队未获平等待遇。PIF目前掌控著沙特职业联赛四支班霸，吉达艾阿里（Al-Ahli）、伊蒂哈德（Al-Ittihad）、希拉尔（Al-Hilal）以及C朗效力的艾纳斯75%的股份，并一直是联赛吸引世界级球星加盟的幕后金主。

消息指，C朗认为自他加盟以来，球队在转会市场上的投入，远远不及其他竞争对手。他声称，艾纳斯主帅佐治捷西斯（Jorge Jesus）并未获得足够的阵容补强，与在转会市场上极为活跃的希拉尔等球队形成鲜明对比。

在刚刚过去的一月转会窗，艾纳斯仅签下一名21岁的伊拉克中场球员，而主要竞争对手希拉尔则斥资170万英镑引进西班牙中坚柏保路马里（Pablo Mari），并再豪掷2600万英镑(约2亿7800万港元)签下雷恩前锋卡达美迪（Kader Meite）。

或为重返欧洲铺路

至今仍未为艾纳斯赢得任何本土锦标的C朗，其不满情绪可能与他早前的言论有关。去年12月，C朗在杜拜出席一个颁奖典礼时，曾重申其冲击职业生涯1000个入球的雄心，并暗示可能重返欧洲。他当时说：「我的热情高涨，我想继续前进。无论我在哪里踢球，中东还是欧洲，都没关系。我总是享受踢足球，我想继续前进。如果没有伤病，我肯定会达到那个数字（1000个入球）。」如今爆出罢工传闻，无疑为他在沙特的未来，以至能否达成千球伟业，增添了巨大的变数。