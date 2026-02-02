利物浦「截糊」车路士 斥资六千万镑签雷恩后防新星

利物浦在冬季转会窗关闭前祭出重磅收购，成功截击主要竞争对手车路士，与法甲球队雷恩（Rennes）就年轻中坚谢列美查基（Jeremy Jacquet）的转会达成协议。据报，这笔交易总值高达6000万镑（约6亿4000万港元）。

中坚谢列美查基L1比赛，法新社。

转会费高达6000万镑

根据协议，利物浦将为这位年仅20岁的法国U21国脚支付5500万镑(约5亿8700万港元)的固定转会费，外加500万镑(约5300万港元)的浮动条款。不过，查基将不会在今个冬季立即加盟「红军」，而是会以借将身份继续留效雷恩，直至本球季结束。

球员忧虑上阵机会 成转会关键

此前，车路士一直被视为查基争夺战的热门，他们积极推动签下这位备受瞩目的后防新星。据报，雷恩和查基的经理人团队曾向「蓝军」表示，转会费和个人条款都不是问题。

然而，在过去48小时内，形势出现戏剧性逆转。车路士方面被告知，查基本人更倾向于加盟利物浦。消息指，这位年轻球员的主要考虑是上阵机会。他担心在车路士将面临更激烈的竞争，特别是另一位年轻中坚马马度沙亚（Mamadou Sarr）将从斯特拉斯堡外借回归，加上车路士拒绝为自家青训产品阿捷岩邦（Josh Acheampong）的转会报价，令他相信在利物浦能获得更多一队的比赛时间。

转会后外借回雷恩至球季结束

这个转会方案对雷恩来说亦是理想的选择，因为他们不希望在季中失去这位防线主力，新协议将让他们有充裕时间在夏季寻找替代者。尽管交易尚待最后敲定，但外界普遍认为利物浦已稳操胜券，成功为球队的后防线锁定一位潜力无限的未来栋梁。

