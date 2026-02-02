Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼联重现费格逊时间 卡域克：奥脱福赢波感觉最好

足球世界
更新时间：13:23 2026-02-02 HKT
发布时间：13:23 2026-02-02 HKT

曼联周日英超凭借后备上阵的前锋锡斯高（Benjamin Sesko）在补时入波以3:2险胜富咸，被外界指是「费格逊时间」重现。红魔看守领队卡域克（Michael Carrick）经历了一场惊心动魄的胜利后，直言在主场奥脱福最后时刻绝杀对手，是「最好的感觉」。

两球领先下被追平 补时上演绝杀

曼联凭借卡斯米路（Casemiro）和马菲奥斯根夏（Matheus Cunha）的入球，早早领先2-0看似胜券在握。然而，比赛末段风云变色，富咸的鲁尔占美利斯（Raul Jimenez）在第85分钟射入十二码，队友奇云山度士（Kevin）更在补时一分钟轰入一记精彩的远射，瞬间将比分扳成2-2平手。
就在曼联球迷以为即将痛失两分之际，后备入替的锡斯高挺身而出，在片刻之后攻入绝杀球，为球队抢回宝贵的三分，并成功重返英超前四名。

卡域克重现费格逊时间

对于这种在球员时代被称为费格逊时间（Fergie time）的经典胜利，卡域克赛后难掩兴奋之情：「我必须说，这是最好的感觉。我在这里经历过一些最美好的时刻，你可以分析比赛表现，有好的方面也有不好的，然后你就会迎来像那样一个狂喜和兴奋的瞬间。对我来说，没有比在史特拉福看台（Stretford End）前这样赢球更好的地方了。这最终意味著更多。人们离开这里时，得到的将不仅仅是『曼联今天赢了』，在这之上，还有情感和感觉，这就是我们如此热爱足球的原因。」

球队仍有很多地方要改善

尽管球队最终获胜，但卡域克承认，在比赛末段被对手追平，显示出球队仍有许多地方需要改进。但他对球员展现的斗志给予了高度评价：「我们在90分钟遭遇巨大挫折后所展现出的品格，以及继上周后同样在逆境中取胜，这可能是最令人高兴的事情。我们保持了信念，保持了信心。比赛的其他部分，我们可以踢得更好，在某些时刻我们可以做得更好，但我无法指责球员们的信念。正是这种信念带领我们走到了今天，这种感觉很好。」

