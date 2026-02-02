Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联3:2富咸饱吃惊风散 补时1分钟被追和 施斯高绝杀奠胜

足球世界
更新时间：00:45 2026-02-02 HKT
发布时间：00:44 2026-02-02 HKT

曼联周日英超主场对富咸，一度领先2:0下，于85和补时1分钟连失2球，被追和2:2。眼看连胜走势被终止之际，射手班捷文施斯高(Benjamin Sesko)挺身而出，接应般奴费南迪斯的传中，转身射挂网波，领军绝杀赢3:2，红魔顺利将英超连胜走势增至3场。

曼联一度领先2:0

今场曼联取得好开始，顶替受伤的柏德列多古任左翼的马菲奥斯根夏，19分钟右路硬闯入禁区被拉跌，球证直指12码，但翻看VAR后证实犯规位置为禁区外，改判罚球。不过红魔由B费开出罚球，中场卡斯米路铜头一摇破网，先开纪录。下半场56分钟，卡斯米路一记直线妙传，根夏狂抽网底，曼联领先至2:0。

富咸末段吹起反击号角

以为大局已定，客军富咸末段吹起反击号角，中锋鲁尔占美尼斯突破越位陷阱单刀起脚，红魔中坚哈利马古尼飞铲阻止，但余势未止踢中前者足踝，球证判罚极刑。这名墨西哥前锋亲自操刀，先追回一球。到补时1分钟，后备入替的锋将奇云山度士在左路与队友配合后，推大位右脚烫射，皮球弯入远柱死角，追和2:2。

富咸末段吹起反击号角，鲁尔占美尼斯搏到12码并亲自射入。路透社
奇云山度士射入世界波，富咸于补时1分钟追和2:2。路透社
施斯高转身射入成3:2

曼联被追和后没有自乱阵脚，3分钟后B费乖巧地在右路接应队友的妙传，再传中入禁区，中锋班捷文施斯高在12码点接应，转身右脚施射入网，最终险胜3:2，饱吃惊风散下全取3分，英超收录3连胜，赛后重新升上第4位。

