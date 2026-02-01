港超联｜理文3仗轰17球火力全开 朱Sir矢志向杰志扳回一城

状态大勇的理文火力全开！今日港超联作客以4:1轻取九龙城，联赛近3战合共轰入17球。主帅朱兆基（朱Sir）赛后直言球队磨合渐入佳境，对于下仗硬撼榜首杰志，他更坦言要报回今季首次交手落败的一战之仇。

「黄黑军团」近期势如破竹，继作客5:3击败大埔、8:1大炒东方后，今仗面对九龙城再演「入球骚」大胜4:1。理文豪取联赛5连胜之余，近3场更狂数对手17球，攻力惊人。朱Sir对球队进攻表现大表满意：「现时前线不同的配搭及战术运用，可见球员间已经开始互相熟悉。即使作客亦能踢出部署，这方面进步显著。」

理文下仗将硬撼未尝一败的榜首杰志。大战当前，朱Sir表明「钟意大战」：「大战最过瘾，无论将帅抑或球迷都会感到兴奋。经过半季磨合，我们实力绝不比对手差。」回想今季两军首次交手，理文仅负2:3吞下今季唯一败仗，朱Sir矢言无论时机如何，下一场目标只有一个：报仇。

理文接下来将迎来两个星期的休息时间，下一场2月14日将会作客将军澳运动场挑战位列榜首的杰志。

记者：杨功煜