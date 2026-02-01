Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超联｜理文反客为主4:1轻取九龙城 强势剑指榜首杰志

足球世界
更新时间：18:00 2026-02-01 HKT
发布时间：18:00 2026-02-01 HKT

「中银人寿香港超级联赛」今日上演焦点战，位居次席的理文作客出击，凭借强大攻力反客为主。这支「黄黑军团」最终以4:1大胜九龙城，全取3分后继续稳守联赛榜第2位，豪取5连胜，为下仗硬撼榜首杰志壮行色。

继12月「足总杯」首圈派3蛋淘汰九龙城后，理文今仗再遇手下败将显得游刃有余，甫开赛已控制战局。上半场前锋巴科尔表现活跃，虽屡遭对手严密看管及多次被侵犯倒地，仍在第19分钟成功为球队先开纪录拔头筹。其后巴科尔于禁区内博得九龙城门将袁皓俊犯规，球证直指十二码点，由艾华顿操刀一针见血，助理文半场扩大领先优势。

易边后理文攻势未减，杜度及黄威在短短4分钟内各建一功，尽管九龙城随后由迪高「破蛋」追回一球，惟因落后太多无力回天。理文最终以4:1大捷，赛后继续紧追榜首，下场将与杰志上演榜首大战。

