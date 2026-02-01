西甲│巴塞隆拿3:1艾尔切 拉舒福特入波累积双位数士哥+助攻 近3季首次

巴塞隆拿在周六西甲作客3:1击败艾尔切，锋将拉舒福特(Marcus Rashford)为球队埋斋，今季各赛事入球数累积至10球，连同12次助攻，成为第3位收录双位数入球和助攻的西甲球员。而此子过去两季都未能录得「双双」数据，今季离开曼联借用至巴塞，仅花了半季就取得突破。

下半场为巴塞埋斋

今场巴塞靠超新星拉明耶马突破越位陷阱，单刀射入先开纪录，主队艾尔切之后还以颜色，同样以一记精彩的直线妙传㓥穿其防线，锋将艾华路洛迪古斯射入扳平。巴塞其后把握艾尔切后防失误，由费伦托利斯建功，带著一球优势返回更衣室，而半场入替的拉舒福特于换边后近门抽射破网埋斋，这支榜首之师最终大胜3:1。

近3季以来首次入球和助攻上双

拉舒福特收录今季第4个西甲入球，连同欧联5球和西班牙杯1球，各赛事总入球数刚好踏入双位。而他本身已累积12次助攻，入球和助攻数一起上双，是本季第3位达到此成就的西甲球员，另外两人是其巴塞队友，分别是13球12助攻的拉明耶马，以及10球11助攻的费明卢比斯。同时拉舒福特继2022至23球季后，首次录得入球、助攻「双双」数据，他在23至24球季只有8球6助攻；上季计算曼联和下半季外借至阿士东维拉的数字，共有11个入球，惟助攻只有9次，未能做到「双双」。