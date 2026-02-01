英超│利物浦艾基迪基被赞似两位传奇射手 透露儿时家贫无钱睇英超

利物浦前锋艾基迪基(Hugo Ekitike)周六英超主场4:1大胜纽卡素时梅开二度，今季联赛总入球数字踏入双位数，刚好累积10球。前红军队长谢拉特，大赞这名法国前锋似昔日队友、一代利物浦射手费兰度托利斯，有速度和力量，并有助攻，他笑言自己儿时家贫无钱收看英超，但之后透过视频了解其风格；而主帅史洛特指艾基迪基第2球突如其来窄角度脚面射远柱破网，风格十足似一代巴西射手罗马里奥。

谢拉特大赞似费兰度托利斯

艾基迪基今仗在球队落后一球下，于41和43分钟极速连入2球，带领红军反胜纽卡素。这名23岁法国锋将近6场各赛事收录4入球2助攻，本季各有战线共有15个入球，英超赛场的入球总数刚好踏入双位数，是红军的首席射手。此子的2个入球尽显速度的射术，神奇队长谢拉特直言他有昔日拍档费兰度托利斯的影子：「他很像托利斯。他总能把球从脚下处理出来，然后用脚尖弹射入网，每次看到他的比赛，我都会想起托利斯。他俩的入球类型很相似，在盲眼位给他空间，就会启动，他速度太快，追不上的。」

艾基迪基：儿时家贫无钱睇英超

对于前队长的称赞，艾基迪基指很荣幸，惟他透露儿时未能从直播观看托利斯的比赛：「说实话，以前我没法收看英超。我妈妈负担不起，所以根本看不到。」然而此子续指之后透过视频观看托利斯的比赛，知道他很厉害：「我很喜欢他，他是一位优秀的球员，我永远不会把自己和他相提并论。但如果我能达到他的水平，甚至做得更好，就太好了。」

谢拉特赞艾基迪基似费兰度托利斯。法新社

艾基迪基指自己儿时家贫，无钱收看英超。法新社

史洛特赞艾基迪基的风格，似罗马里奥。法新社

史洛特赞有罗马里奥影子

至于艾基迪基个人第2个入球，在接应队友后场的地波长传后，突然加速杀入禁居，趁对方守将压逼时，快脚射远柱破网。红军主帅史洛特指这射门风格，似足一代巴西射手罗马里奥：「曾在荷兰和巴西踢波的罗马里奥，入过很多类似的士哥。说实话，那个入球看起来，很像罗马里奥的风格。」

