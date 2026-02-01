英超│域斯有入球又有助攻 近10场6球2助攻现标王本色 同利物浦一位队友最合拍

利物浦周六英超尾场主场4:1大胜纽卡素，锋将域斯(Florian Wirtz)贡献1入球1助攻，表现抢镜。这名今季以1亿1600万镑来投成为英超历史标王的22岁锋将，首次於单场英超收录传射，近10场各赛事共有6入球2助攻，表现逐渐匹配其天价转会费。而他与今仗梅开二度的艾基迪基射别合拍，两人本届已互相送上3次助攻，成为英超最合拍的组合。

域斯首次于英超收录入球+助攻

域斯今场41分钟在禁区左路被包围下突破成功，再横传予艾基迪基快脚射入，追平1:1。这名22岁德国锋将换边后策动进攻，再接应右翼穆罕默德沙拿的回传，右脚射地波远柱破网，为球队射入第3球，红军最终在先失守下反胜4:1，以精彩表现全取3分。

近10场各赛事6球2助攻

标王域斯首度于英超赛场单场录得传射，他最近亦全面上力，近8轮英超收录4入球2助攻，统计各项赛事过去10场更有6个士哥和2次助攻，开始匹配其天价转会费。他矢言入波令自己信心大增：「我非常高兴，我一直喜欢入球和助攻，以及帮助球队赢得比赛。我希望继续保持这样的状态，这会令我快乐，也会增强我的信心。」

艾基迪基今场梅开二度。路透社

艾基迪基今场梅开二度。法新社

艾基迪基最近入球停不了。法新社

利物浦主帅史洛特(左)大赞艾基迪基和域斯的连线。路透社

与艾基迪基互相送3次助攻

而域斯今仗妙传艾基迪基先开纪录，是他今季各赛事第3次助攻后者取得入球。艾基迪基同时亦3次助攻域斯破门，两人相互连线合共制造6个入球，是英超所有进攻组合中最多，域斯喜言：「和艾基迪基在场上踢球真的很有趣。很高兴今场又助攻给他，他之前也多次助攻我得分。」红军主帅史洛特亦大赞两人：「域斯和艾基迪基的现合越来越有默契了。」同时史帅表示艾基迪基个人第2个入球，窄角度快脚射入，看起来有巴西名将罗马里奥的风格，十分相似。

