英超│车路士罗仙尼亚半场换3人够果断 加拿祖录灾难性表现

车路士在周六英超半场落后2球下，换边后连入3球，主场3:2反胜韦斯咸。该队主教练罗仙尼亚半场果断换入古古列拿、祖奥柏度和韦斯利科芬拿，3人分别有入球或助攻，成为逆转关键。反观正选上阵的翼锋阿历真度加拿祖(Alejandro Garnacho)踢了灾难性的上半场，没有过人之余，还12次失去控球权。

半场果断换3人 各人有入球或助攻

上半场车路士进退失据，整条左路被打爆，两个失球都在这边产生，左闸祖列尔哈图经常失位，左中坚班洛特巴迪亚舒尼和左翼阿历真度加拿祖又未有好好协防。后者在进攻层面同样惨不忍睹，4次传中全部失败，还12次失去控球权，没有过人和射门，4次对抗仅1次成功。该队教练罗仙尼亚果断在半场换走3人，成为反胜关键，后备上阵的左闸古古列拿攻入球队第2球，锋将祖奥柏度则有1球1助攻，中坚韦斯利科芬拿亦收录助攻。

加拿祖交出灾难性的表现，上半场共12次失控球权。路透社

加拿祖交出灾难性的表现，上半场共12次失控球权。路透社

左闸祖列尔哈图经常失位。路透社

左中坚班洛特巴迪亚舒尼的表现亦远离水准。路透社

首次主场落后2球反胜

车路士最终首次于英超主场落后2球的情况下，反败为胜全取3分，罗仙尼亚本人亦成为第4位头3轮英超领军收录全胜的英格兰籍教头，前3人分别是古尔德、艾拿戴斯和沙士比亚。他赛后大赞球员的反应：「我们在上半场缺乏活力，决策非常糟糕，何时控球、何时压逼的判断太差了。我们在半场调整，大家的反应很好，我为球队的表现感到自豪。」

相关报导：体坛早报｜车路士绝地反胜 利物浦2026英超开斋 拉舒福特建功助巴塞破敌

相关报导：英超｜车路士落后两球绝地反击 92分钟破门3：2挫韦斯咸

加拿祖灾难性表现 12次失控球权

前利物浦中场列纳大赞罗仙尼亚的换人够果断：「我要赞赏罗仙尼亚，他果断在半场做出换人调整。」同时他指加拿祖的表现堪称灾难，哈图和巴迪亚舒尼亦完全不在水准，这3个换人应该是罗仙尼亚人生最容易做出的3次换人调整。