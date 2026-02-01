Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜利物浦2026年联赛首胜 主场4：1挫纽卡素

足球世界
更新时间：07:40 2026-02-01 HKT
发布时间：07:40 2026-02-01 HKT

利物浦今晨于英超主场迎战纽卡素，以4：1大胜对手，暂时升上第5位。红军终于取得2026年英超首胜。

纽卡素于26分钟差点先开纪录，哈维班尼斯主射罚球中柱弹出。但先入波的仍是客军，安东尼哥顿射地波破网。但他们的领先优势只维持了5分钟，利物浦于41分钟凭艾基迪基的入球扳平，他接应域斯的传中撞射入网。红军于2分钟后更反超前，艾基迪基接应米路斯却基斯的后场传送，脚面将皮球弹入网，个人梅开二度，助球队以2：1领先完半场。

艾基迪基梅开二度。美联社
艾基迪基梅开二度。美联社
利物浦终于取得2026年英超首胜。美联社
利物浦终于取得2026年英超首胜。美联社
利物浦以4：1击败纽卡素。美联社
利物浦以4：1击败纽卡素。美联社

艾基迪基单刀射斜 错失「戴帽」机会

艾基迪基于下半场 51分钟，有大好机会完成帽子戏法，但他单刀起脚做「大嘥鬼」，皮球偏望目标出底线。红军仍然于下半场再入两球，67分钟域斯接应穆罕默德沙拿的右路地波传球，第一时间撞射破网。93分钟，利物浦左路角球，纽卡素门将尼克普比出迎接波「牛油手」，皮球落在伊巴希马干拿迪面前，他随即起脚破网。

利物浦最终以4：1击败纽卡素，赛后以11胜6和7负得39分，暂时升上第5位，落后第4位的车路士1分。纽卡素则以9胜6和9负得33分，暂列第10位。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
失婚艳星极度诱惑 生日片风骚拨发疑迎第二春 短裙弯腰失守露底泄春光
影视圈
14小时前
巴黎警方捣破针对华人抢劫集团拘11人。（资料图片）
全国人大代表巴黎寓所失窃 贼人扑头抢6500万港元名表珠宝
即时国际
12小时前
长者平价北上路线爆红！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
黄大仙连锁酒家激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黄大仙连锁酒楼激抵优惠！早午茶点心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
饮食
18小时前
TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累
TVB上位男星北上吸金挑战体能极限 5天赶拍65集短剧陷「循环地狱」 揭做男一辛酸：精神身体很累
影视圈
12小时前
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
黄金白银史诗式暴泻 单日洗仓大跌36% 三大因素致跌势加剧 「续为过山车行情做准备」
投资理财
20小时前
新晋甜心歌手无预警宣布停工 健康告急贴入院相称积极配合治疗 疑因压力大左耳曾失聪
新晋甜心歌手无预警宣布停工 健康告急贴入院相称积极配合治疗 疑因压力大左耳曾失聪
影视圈
16小时前
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班
旅游
17小时前
郭羡妮自认难复当年勇 看淡昔日负评：而家舒服好多 13岁女一句话证妈咪决定正确
郭羡妮自认难复当年勇 看淡昔日负评：而家舒服好多 13岁女一句话证妈咪决定正确
影视圈
12小时前