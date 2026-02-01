英超｜利物浦2026年联赛首胜 主场4：1挫纽卡素

利物浦今晨于英超主场迎战纽卡素，以4：1大胜对手，暂时升上第5位。红军终于取得2026年英超首胜。

纽卡素于26分钟差点先开纪录，哈维班尼斯主射罚球中柱弹出。但先入波的仍是客军，安东尼哥顿射地波破网。但他们的领先优势只维持了5分钟，利物浦于41分钟凭艾基迪基的入球扳平，他接应域斯的传中撞射入网。红军于2分钟后更反超前，艾基迪基接应米路斯却基斯的后场传送，脚面将皮球弹入网，个人梅开二度，助球队以2：1领先完半场。

艾基迪基梅开二度。美联社

利物浦终于取得2026年英超首胜。美联社

利物浦以4：1击败纽卡素。美联社

艾基迪基单刀射斜 错失「戴帽」机会

艾基迪基于下半场 51分钟，有大好机会完成帽子戏法，但他单刀起脚做「大嘥鬼」，皮球偏望目标出底线。红军仍然于下半场再入两球，67分钟域斯接应穆罕默德沙拿的右路地波传球，第一时间撞射破网。93分钟，利物浦左路角球，纽卡素门将尼克普比出迎接波「牛油手」，皮球落在伊巴希马干拿迪面前，他随即起脚破网。

利物浦最终以4：1击败纽卡素，赛后以11胜6和7负得39分，暂时升上第5位，落后第4位的车路士1分。纽卡素则以9胜6和9负得33分，暂列第10位。