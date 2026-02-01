Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜拜仁慕尼黑作客2：2汉堡 联赛连续两场失分

足球世界
更新时间：07:08 2026-02-01 HKT
发布时间：07:08 2026-02-01 HKT

拜仁慕尼黑上一轮吞下今季德甲首场败仗，今晨作客汉堡再次失分。拜仁先失波下，一度以2：1反超前，但最终只能以2：2赛和对手。拜仁在联赛榜有9分优势，但比次席的多蒙特踢多场。

甘美治犯规输12码

拜仁的甘美治于31分钟在己队禁区内踢跌对手，球证直指12码点。汉堡由法比奥韦拉（Fábio Vieira）操刀12码，拜仁门将纽亚捉到路照入，汉堡领先1：0。拜仁于42分钟扳平，一次左路传中，接应的甘美治起脚「食唔应」，还有门前的哈利卡尼转身射入。拜仁与汉堡半场各一言和。

拜仁作客2：2赛和汉堡。美联社
卡尼有士哥，但未能助拜仁全取3分。美联社
戴亚斯一度助拜仁反超前。美联社
艾方素戴维斯护空门保住1分

下半场拜仁随即反超前，米高奥利斯于中路传球，路易斯迪亚斯接应转身射入，为拜仁反超前2：1。但拜仁最终未能全取3分，汉堡于53分钟一次左路传中，由卢卡华斯高域近门顶成2：2。汉堡于74分钟更有赢波的黄金机会，但面对空门起脚被拜仁守将艾方素戴维斯于白界线前解围。

拜仁最终以2：2赛和汉堡，继上一轮不敌奥格斯堡后再度失分。这支德甲班霸赛后以16胜3和1负得51分，续排榜首，领先次席的多蒙特9分但踢多场；多蒙特今轮将会主场迎战海登威。汉堡则以4胜7和8负得19分，暂列第13位。

