巴塞隆拿今晨于西甲作客以3：1击败艾尔切，其中拉舒福特为球队埋斋。有传曼联看守主教练卡域克若今夏坐正，有意将「福特」回收留在曼联己用。

曼联易帅，鲁宾艾摩廉的弃将的命运有所改变。在卡域克麾下，之前不获重用的明奈，重新返回正选之列；目前外借至巴塞隆拿的拉舒福特，其曼联生涯或可延续。福仔外借到今季季尾完结，巴塞有购买权；由于拉舒福特在巴塞的表现出色，传这支西甲班霸有意于季尾正式购入这名英格兰国脚。

巴塞作客以3：1击败艾尔切。美联社

拉舒福特为巴塞埋斋。美联社

卡域克与拉舒福特曾经是队友。路透社

为巴塞埋斋 3：1挫艾尔切

拉舒福特于今晨西甲作客艾尔切，延续今季好表现。巴塞先凭拉明耶马于6分钟打开纪录，虽然于29分钟被艾尔切的艾华路洛迪古斯扳成平手。但巴塞最终凭费伦托利斯和拉舒福特，分别于40和72分钟建功，以3：1击败艾尔切。全取3分的巴基于联赛以18胜1和3负得55分，续排榜首，踢多场下以4分领先次席的皇家马德里；皇马将于今晚深夜主场迎战华历简奴。

福仔欲留巴塞 返曼联难成事

卡域克与拉舒福特曾经是队友，卡域克退役后继续于曼联做教练，两人共事数年。《每日电讯报》称，卡域克若果于季尾坐正，他希望将拉舒福特回收己用。可是，由于拉舒福特本人的意愿，以留在巴塞优先，重返曼联一事或者难以成事。