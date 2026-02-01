英超｜车路士落后两球绝地反击 92分钟破门3：2挫韦斯咸

车路士今晨于英超主场迎战护级的韦斯咸，先落后两球，完半场时一片嘘声。主队下半场表现翻生，更于92分钟攻入绝杀球，以3：2反胜韦斯咸。

半场落后0：2

韦斯咸于7分钟打开纪录，查洛保云于右路以左脚传中，门前的柏保路菲立比伸脚攻门，令车路士门将山齐士有所犹疑，扑救慢了一步，皮球最终漏后远柱网仔；由于菲立比没有触球，这球计成保云的入球。客军于36分钟再入波，云比沙卡于右路传中，森马维第一时间抽射入网；云比沙卡今场贡献两次助攻。车路士半场落后两球，现场传来一片嘘声。

末段双方球员发生冲突，图迪保因叉颈被逐。美联社

车路士以3：2击败韦斯咸。美联社

安素费南迪斯成为赢波功臣。美联社

罗帅半场换3人

「蓝战士」于下半场上演绝地大反击，主帅罗仙尼亚半场一口气换3人奏效，先是祖奥柏度于57分钟接应传送，近门顶成1：2。70分钟，利安戴纳接应头槌二传近门头顶但中楣，由古古列拿冲前头槌补中，助车路士追成2：2平手。车路士于92分钟完成反胜剧本，安素费南迪斯为球队射成3：2。韦斯咸球员于补时末段情绪失控，阿达马查奥尔一手揈开古古列拿，引发双方球员冲突，最终经VAR翻看，发现韦斯咸守将图迪保双手叉着柏度的颈部，被罚红牌。

罗帅：胜仗与战术无关

车路士最终以3：2反胜韦斯咸，以11胜7和6负得40分暂时升上第4位。护级的韦斯咸大受打击，以5胜5和14负得20分续排第18位，踢多场下落后第17位的诺定咸森林5分。罗帅半场换3人，但他认为今场反胜与战术无关：「这关乎球员的个性、质素和心理，麾下今天确实展现了出来。我作出了3个变动，部分原因是吉滕斯受伤了。」