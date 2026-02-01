英超｜阿仙奴作客4：0挫列斯联 沙卡赛前热身受伤无大碍

阿仙奴昨晚于英超作客列斯联，以4：0大胜对手，暂时于榜首领先7分。主将布卡约沙卡于热身时受伤，领队阿迪达赛后表示他的伤势并无大碍。

马度基临危受命献助攻

沙卡于热身时受伤，马度基临危受命代替对方上阵。阿仙奴于27分钟打开纪录，一次角球攻势被列斯联解围出禁区顶，「枪手」重新组织，最终由马度基于右路传中，苏比文迪接应顶入。客军于38分钟凭对手的乌龙球拉开比数，38分钟再次是角球攻势，马度基主射开出内弯球，列斯联门将卡尔达路于门前打手槌，打入己方大门。阿仙奴半场领先2：0。

列斯联门将卡尔达路摆乌龙。美联社

阿仙奴暂时领先7分。美联社

约基利斯今场有「士哥」。美联社

阿仙奴踢多场领先7分

阿仙奴于下半场再入两球，先是约基利斯于69分钟接应加比尔马天尼利于右路的传中，于小禁区攻门破网。86分钟，加比尔捷西斯接应马田奥迪加特的传球，后脚一控后转身，力抗列斯联守将紧逼下起脚，为阿仙奴射成4：0完场。阿仙奴赛后以16胜5和3负得53分，续排榜首，踢多场下暂时以7分领先曼城和阿士东维；曼城将于今晚深夜作客热刺，维拉则于今晚迎战宾福特。

阿迪达赛后交代沙卡的伤势：「热身的时候，他有轻微伤患，有些少不舒服。我们因此立即决定以马度基顶替沙卡，而他准备就绪。」赛前阿仙奴于英超近3仗只录得2和1负，阿迪达认为今场胜仗，正是代表了球队的争胜决心：「我们深知这场比赛的难度；对手近况大勇，踢法极具威胁。我们之前在联赛连续3场赛果未尽人意，所以我们非常渴望展现出争胜的决心。我认为，我们今天的表现已经说明了一切。」