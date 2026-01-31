曼联｜约舒亚舒克斯向曼联表忠 留至季尾放弃转会罗马

曼联前锋约舒亚舒克斯（Joshua Zirkzee）已向球会表明，尽管意甲球队罗马对他表示有兴趣，他仍希望在冬季转会窗后继续留在奥脱福。据英国《太阳报》披露，曼联已准备好拒绝所有一队球员在冬季离队的要求，而约舒亚舒克斯的经理人团队亦已被告知，这位荷兰前锋在季中转会的机会为「零」。

卡域克淡化转会传闻

约舒亚舒克斯因伤错过了最近两场比赛，但他本周已恢复训练，有望在周日对阵富咸的英超比赛中进入后备名单。看守领队卡域克（Michael Carrick）周五被问及约舒亚舒克斯的未来时，他淡化了转会传闻：「我认为约舒克斯只是在努力恢复健康，并重返球队。很高兴昨天看到他首次与全队一起训练。对我及舒克斯来说，事情就是这么简单。我期待与他合作。就这样，没有其他需要说的了。」

加盟后表现未如人意

现年24岁的舒克斯在2024年7月以3650万英镑（约3.6亿港元）的身价从意甲博洛尼亚加盟曼联，但过去一年在英超仅仅攻入两球。他今季获得四次正选机会，分别在对阵水晶宫和狼队的比赛中取得入球。

然而，曼联近期在没有正宗中锋的情况下，反而打出了最佳表现。另一位夏季新援班捷文施斯高（Benjamin Sesko）在对阵利物浦、曼城和阿仙奴的胜仗中均先列后备。

而在卡域克接手后的两场比赛中，翼锋麦比奥莫（Bryan Mbeumo）被安排在中路并取得入球，这可能使舒克斯在队中的顺位进一步下降。

外界普遍预计，尽管舒克斯将留队至本季结束，但曼联很可能会在夏季将其出售，以罗致一名专职中锋来支援施斯高。当初，舒克斯被引进作为一名9号位球员，但他似乎在10号位的攻击中场位置上表现得更为自在。