港超联｜甘智健攻入「处子球」 笑指：将军澳埸几旺我

港超联周六有杰志在将军澳运动场主场迎战冠忠南区，最终以3:0大胜全取3分，今场为杰志先开记录兼攻入处子球的甘智健（Jason)，赛后表示很高兴能够入波兼取得胜利，更笑指将军澳场旺他。

今场齐建攻的甘智健和林乐勤。摄影：魏国谦

甘智健今战在24分钟一记后脚助𠎀志打开记录。摄影：魏国谦

甘智健送出球衣给玩小游戏胜出的小球送。摄影：魏国谦

甘智健首战首入球同在将军澳 笑言场地旺佢

甘智健今战在24分钟一记后脚助𠎀志打开记录，是今场赢波功臣之一，他在后受访表示好高兴能够攻入首个入球兼能够助球队全取3分，Jason首战是在2022年11月12日同样在将军澳主场，对上香港U23一战中上场，在今次则在同一个场地攻入他的首个入球，被问到他的感受是他笑指：「第一场职业都喺呢度踢咁，第一球都喺度入咁就几好啊，可能呢个场几旺我，几开心可以用呢度做主场。」

而下场主场将会面对另一劲齐敌理文，被问到对下场会有什么期望时，Jason直言：「期望就系防守球员就集中翻喺防守上，咁都知道理文好多飞机大砲啦，所以就要集中喺防守上，进攻就交返俾前面。」

记者/摄影：魏国谦