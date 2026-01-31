港超联｜𠎀志主场3:0大胜南区 开季至今13场不败坐稳榜首

港超联周六杰志将军澳运动场主场迎战冠忠南区，最终在上半场杰志先有甘智健攻入「处子球」后，下半场再有邓达思和后备上阵即建功的林乐勤先后破网，助杰志以3:0击退南区，以不败之身坐稳榜首。

𠎀志3:0大胜南区 积分榜甩开次名北区10

今场一开波杰志就展现出强劲攻势，11分就有祖连奴起脚试射被伍玮谦扑出，仅过1分钟慈英边路传中，阿祖安顶给伊拿拉文迪，后者起跳「倒挂」射门斜出，但𠎀志不用等太久就有回报，24分钟就有阿祖安劲射弹出，甘智健门前后脚踢入生涯「处子球」，补时阶段再有伊拿拉文迪禁区顶试射可惜高出，𠎀志以1:0返回更衣室。

易边后𠎀志继续保持压制，63分钟慈英在右边路发起攻势，长传给远柱的祖连奴，随即窝利抽射，但被伍玮谦扑出，但在73分钟祖连奴在左路驳得犯规，由肯迪开出罚球入禁区，邓达思接应顶入成2:0，2分钟后南区再失守，换入不足1分钟的林乐勤施射再得手，比赛尾段阿祖安在禁区内被丹尼路铲跌，但球证指阿祖安越位在先，未能得12码机会，最终𠎀志以3:0击败南区全取3分，杰志目前13场不败以35分领先次名的北区10分。

记者/摄影：魏国谦