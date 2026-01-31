欧联｜欧联附加赛抽签冤家路窄 皇家马德里再遇宾菲加
发布时间：10:00 2026-01-31 HKT
欧联附加赛于周五进行抽签，不是冤家不聚头，宾菲加继分组赛最后一轮之后再遇皇家马德里，而卫冕冠军巴黎圣日耳门，遇上同样来自法甲的摩纳哥。
宾菲加于最后一轮分组赛击败皇家马德里，从而压过马赛夺得最后一个附加赛席位，而皇马亦因而被曼城超前跌至第9，失去直接晋级16强席位。抽签前已经知道两军有五成机会碰头，如今冤家再次对垒，势必有一番激斗。
至于卫冕的巴黎圣日耳门，抽中对战另一法甲球队摩纳哥，由于在联赛对惯应该不难应付。
欧联附加赛抽签结果
摩纳哥 对 巴黎圣日耳门
加拉塔沙雷 对 祖云达斯
宾菲加 对 皇家马德里
多蒙特 对 阿特兰大
卡拉巴克 对 纽卡素
布鲁日 对 马德里体育会
波杜基林特 对 国际米兰
奥林比亚高斯 对 利华古逊
注：前者首回合主场
