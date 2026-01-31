Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜欧联附加赛抽签冤家路窄 皇家马德里再遇宾菲加

足球世界
更新时间：10:00 2026-01-31 HKT
发布时间：10:00 2026-01-31 HKT

欧联附加赛于周五进行抽签，不是冤家不聚头，宾菲加继分组赛最后一轮之后再遇皇家马德里，而卫冕冠军巴黎圣日耳门，遇上同样来自法甲的摩纳哥。

宾菲加于最后一轮分组赛击败皇家马德里，从而压过马赛夺得最后一个附加赛席位，而皇马亦因而被曼城超前跌至第9，失去直接晋级16强席位。抽签前已经知道两军有五成机会碰头，如今冤家再次对垒，势必有一番激斗。

至于卫冕的巴黎圣日耳门，抽中对战另一法甲球队摩纳哥，由于在联赛对惯应该不难应付。

欧联附加赛抽签结果
摩纳哥　对　巴黎圣日耳门
加拉塔沙雷　对　祖云达斯
宾菲加　对　皇家马德里
多蒙特　对　阿特兰大
卡拉巴克　对　纽卡素
布鲁日　对　马德里体育会
波杜基林特　对　国际米兰
奥林比亚高斯　对　利华古逊
注：前者首回合主场

