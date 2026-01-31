欧联｜欧联附加赛抽签冤家路窄 皇家马德里再遇宾菲加

欧联附加赛于周五进行抽签，不是冤家不聚头，宾菲加继分组赛最后一轮之后再遇皇家马德里，而卫冕冠军巴黎圣日耳门，遇上同样来自法甲的摩纳哥。

宾菲加于最后一轮分组赛击败皇家马德里，从而压过马赛夺得最后一个附加赛席位，而皇马亦因而被曼城超前跌至第9，失去直接晋级16强席位。抽签前已经知道两军有五成机会碰头，如今冤家再次对垒，势必有一番激斗。

至于卫冕的巴黎圣日耳门，抽中对战另一法甲球队摩纳哥，由于在联赛对惯应该不难应付。

欧联附加赛抽签结果

摩纳哥 对 巴黎圣日耳门

加拉塔沙雷 对 祖云达斯

宾菲加 对 皇家马德里

多蒙特 对 阿特兰大

卡拉巴克 对 纽卡素

布鲁日 对 马德里体育会

波杜基林特 对 国际米兰

奥林比亚高斯 对 利华古逊

注：前者首回合主场