欧霸｜十人罗马逼和彭拿典奈高斯 力保直接晋级十六强席位

「首都狼」罗马于周四的欧霸杯最后一轮分组赛中，作客在大部分时间十人应战的劣势下，凭借薛奥高夫斯基（Piotr Zielinski）在末段的关键入球，以1:1逼和彭拿典奈高斯，惊险保住小组第八名直接晋级十六强淘汰赛资格。

文仙尼早段领红陷苦战

开赛仅15分钟，罗马后防大将文仙尼（Gianluca Mancini）因在禁区边缘以超技术犯规阻止对方球员单刀，被球证直接出示红牌驱逐离场，令球队在余下时间需以寡敌众。彭拿典奈高斯把握多人优势在58分钟先开纪录，令罗马陷入苦战。然而，「首都狼」展现出惊人斗志，于80分钟，由波兰中场薛奥高夫斯基于死球攻势中，于门前头槌建功，为球队逼和1:1。

罗马主帅赞球员斗志

罗马和波抢回宝贵的一分，最终以16分保住第八名，刚好压线直接晋身十六强。赛后，罗马主帅加斯柏连尼对球员们展现的表现赞不绝口：「你可以批评罗马的很多方面，但绝不能质疑所有球员今场所展示出的斗志。足球比赛中，一些意外事件是决定性的。我们在那个失球上很不走运，是一次头槌回传的失误。因此，我认为我们最好的扳平机会就是来自死球。薛奥高夫斯基之前已经很接近入球，这次他做得非常好，留在前场抓住了机会。」

拒绝评论是否夺标热门

对于球队被指是争标热门，加斯柏连尼表示：「我不知道我们是否是夺冠热门之一，但可以肯定的是，我们在赛事中不断进步，获得了信心和经验。即使我们最终要去踢附加赛，对我来说也不是问题，那只是多了两场比赛，也可能是测试不同球员的宝贵机会。」