英超｜高普重返晏菲路 将任利物浦名宿赛助教领军斗多蒙特

更新时间：16:10 2026-01-30 HKT
发布时间：16:10 2026-01-30 HKT

利物浦周四正式宣布，球会传奇领队高普（Jurgen Klopp）将重返晏菲路，在今年三月举行的名宿慈善赛中担任球队的助教，与另一传奇杜格利殊（Kenny Dalglish）爵士一同领军，斗高普另一前东家多蒙特名宿队。

告别18个月后再踏足晏菲路

这场备受瞩目的名宿赛将于3月28日（星期六）下午3时举行，由利物浦名宿队对阵高普的另一支前东家多蒙特的名宿队。这也意味著，在高普离开「红军」帅位仅18个月后，球迷们将再次看到他在晏菲路场边指挥的身影。

利物浦官方发表的声明称：「高普已加入利物浦名宿队的管理团队，参与即将对阵多蒙特名宿队的比赛。高普将重返晏菲路的后备席，协助领队杜格利殊爵士，参与这场由AXA呈献、并与Forever Reds合作举办的慈善赛。」 声明亦确认，与他们一同在场边的还有球会大使鲁殊（Ian Rush）和名宿队主席艾德列治（John Aldridge）。

目前已确认参赛的名宿阵容星光熠熠，包括前队长希比亚（Sami Hyypia）、巴西左闸奥利里奥（Fabio Aurelio），以及伊斯坦堡奇迹功臣之一的门将杜迪克（Jerzy Dudek）和另一位深受球迷爱戴的门将连拿（Pepe Reina）等。

未来动向惹关注

高普的回归，哪怕仅是一场慈善赛，也再次引发了外界对他未来动向的猜测。这位德国名帅此前曾表示：「我说过我永远不会在英格兰执教另一支球队，这意味著，如果（我回来），那就会是利物浦。所以，是的，理论上是可能的。」

除了与利物浦的传闻外，高普也曾与西甲豪门皇家马德里联系在一起。然而，能量饮品巨头红牛（Red Bull）的足球事务主管明茨拉夫（Oliver Mintzlaff）最近则大派定心丸，表示不担心目前担任红牛全球足球主管的高普会离开。

