曼联｜坚尼态度180度转变 突然开腔撑卡域克坐正曼联帅位
更新时间：14:11 2026-01-30 HKT
发布时间：14:11 2026-01-30 HKT
曼联名宿坚尼（Roy Keane）早前才公开批评卡域克（Michael Carrick）不适合出任曼联的长期领队，但他周四晚在一个网上节目中，态度突然一百八十度转变，支持看守领队卡域克正式接掌红魔，希望球会能给予后者一份长期合约。
曾与卡域克夫妇爆发口水战
坚尼早前曾与卡域克夫妇爆发「口水战」，更公开表示，即使卡域克带领球队赢得本季余下所有比赛，他也不会支持对方「坐正」。此番言论引来极大回响，英国《每日邮报》体育记者 Nathan Salt 更曾撰文，批评坚尼对卡域克的个人情感令人尴尬，要求电视台 Sky Sports 禁止他再评述曼联的比赛。
立场软化 盼今夏正式任命
然而，在带领球队接连击败强敌曼城和阿仙奴后，卡域克的执教能力备受赞赏，而坚尼的态度似乎也出现了软化。这位前曼联铁血队长在《The Overlap》的足球播客节目《Stick to Football》中说：「我希望球会把长期合约给他，希望高层在夏天就正式任命他。」
不过，值得注意的是，坚尼的言论仍带有矛盾。他随后补充说，他仍然相信曼联可以在夏天找到「一位更好的领队」，并称聘请卡域克长远来看未必是「正确的决定」。
尽管如此，从最初的强烈反对到如今表示「希望」，坚尼的态度无疑已发生了惊人的U-turn，这番最新言论再次引起了球迷和媒体的热议，也为卡域克在奥脱福的未来增添了更多变数。
