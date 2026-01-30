Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼联｜坚尼态度180度转变 突然开腔撑卡域克坐正曼联帅位

足球世界
更新时间：14:11 2026-01-30 HKT
发布时间：14:11 2026-01-30 HKT

曼联名宿坚尼（Roy Keane）早前才公开批评卡域克（Michael Carrick）不适合出任曼联的长期领队，但他周四晚在一个网上节目中，态度突然一百八十度转变，支持看守领队卡域克正式接掌红魔，希望球会能给予后者一份长期合约。

曾与卡域克夫妇爆发口水战

坚尼早前曾与卡域克夫妇爆发「口水战」，更公开表示，即使卡域克带领球队赢得本季余下所有比赛，他也不会支持对方「坐正」。此番言论引来极大回响，英国《每日邮报》体育记者 Nathan Salt 更曾撰文，批评坚尼对卡域克的个人情感令人尴尬，要求电视台 Sky Sports 禁止他再评述曼联的比赛。

立场软化 盼今夏正式任命

然而，在带领球队接连击败强敌曼城和阿仙奴后，卡域克的执教能力备受赞赏，而坚尼的态度似乎也出现了软化。这位前曼联铁血队长在《The Overlap》的足球播客节目《Stick to Football》中说：「我希望球会把长期合约给他，希望高层在夏天就正式任命他。」
不过，值得注意的是，坚尼的言论仍带有矛盾。他随后补充说，他仍然相信曼联可以在夏天找到「一位更好的领队」，并称聘请卡域克长远来看未必是「正确的决定」。
尽管如此，从最初的强烈反对到如今表示「希望」，坚尼的态度无疑已发生了惊人的U-turn，这番最新言论再次引起了球迷和媒体的热议，也为卡域克在奥脱福的未来增添了更多变数。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
21小时前
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
「贴地视帝」移居中山彻底融入生活  带爱妻坐胶櫈仔踎街边  擘大髀叹5蚊面尽显豪情
影视圈
5小时前
业主喜获300万笋盘 2年后突被追收$6万印花税 质疑「政府冇钱」 专家解释物业估价真定义
业主喜获300万笋盘 2年后突被追收$6万印花税 质疑「政府冇钱」 专家解释物业估价真定义
楼市动向
8小时前
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
巴拿马法院裁定长和两港口合同违宪 公司反撃：裁决有违诚信 令人不齿
股市
43分钟前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
2026-01-29 12:00 HKT
上环两男遭当街劫走逾5千万日圆 警追缉两匪
上环两日籍男遭当街劫走逾5千万日圆 警追缉两匪
突发
4小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
2026-01-29 10:37 HKT