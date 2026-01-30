转会｜添姆华拿转战美职 成圣荷西地震重建轴心

美职球会圣荷西地震宣布，签入德国国脚添姆华拿；他是以「指定球员」的身份加盟。29岁的华拿之前在莱比锡经历失意，如今转战美职，将会成为球队重建的灵魂人物。

华拿在莱比锡不获重用。法新社

华拿曾经外借热刺一季。法新社

华拿转战美职。法新社

传莱比锡提早解约

华拿曾为德国国家队上阵51分，于2021年效力车路士时夺得欧联冠军。但他于2022年重返母会莱比锡签约4年，经历失意；2024/25球季被外借热刺一季，但借用结束后归队后未获重用。华拿与莱比锡的合约，原本于今夏将届满，但据报莱比锡选择提前解约，以占成是次转会。

华拿将于美职展开新章，他形容「前往美国发展是重大决定，但这里具备了成功所需的一切条件」。华拿又指自己每仗都会倾尽全力：「我在每间球会都渴望赢得奖杯，事实上，我最终都能兑现承诺。这就是我加盟的原因。」圣荷西地震去季于西岸仅排第10，无缘季后赛，今次收购成为球队重建的重要一步。目前圣荷西地震仍有签下「指定球员」和「U22」的名额，具备再签大牌球星的弹性。