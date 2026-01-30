Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

转会｜添姆华拿转战美职 成圣荷西地震重建轴心

足球世界
更新时间：08:01 2026-01-30 HKT
发布时间：08:01 2026-01-30 HKT

美职球会圣荷西地震宣布，签入德国国脚添姆华拿；他是以「指定球员」的身份加盟。29岁的华拿之前在莱比锡经历失意，如今转战美职，将会成为球队重建的灵魂人物。

华拿在莱比锡不获重用。法新社
华拿在莱比锡不获重用。法新社
华拿曾经外借热刺一季。法新社
华拿曾经外借热刺一季。法新社
华拿转战美职。法新社
华拿转战美职。法新社

传莱比锡提早解约

华拿曾为德国国家队上阵51分，于2021年效力车路士时夺得欧联冠军。但他于2022年重返母会莱比锡签约4年，经历失意；2024/25球季被外借热刺一季，但借用结束后归队后未获重用。华拿与莱比锡的合约，原本于今夏将届满，但据报莱比锡选择提前解约，以占成是次转会。

华拿将于美职展开新章，他形容「前往美国发展是重大决定，但这里具备了成功所需的一切条件」。华拿又指自己每仗都会倾尽全力：「我在每间球会都渴望赢得奖杯，事实上，我最终都能兑现承诺。这就是我加盟的原因。」圣荷西地震去季于西岸仅排第10，无缘季后赛，今次收购成为球队重建的重要一步。目前圣荷西地震仍有签下「指定球员」和「U22」的名额，具备再签大牌球星的弹性。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
20小时前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
9小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
15小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
11小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
15小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
22小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
2026-01-28 19:30 HKT
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
20小时前