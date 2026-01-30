欧霸｜诺定咸森林派4蛋 第13名冲线转战附加赛

诺定咸森林今晨于欧霸联赛阶段最后一轮，主场以4：0击败匈牙利球队费伦斯华路士。全取3分的森林以14分排在第13名，取得附加赛资格。

诺定咸森林4：0费伦斯华路士。美联社

森林出线，转战附加赛。美联社

伊戈捷西斯今场梅开二度。美联社

森林于17分钟凭对手的乌龙球开纪录，赖恩耶迪斯于右路传中，于小禁区的客军守将奥禾斯（Bence Otvos）解围变摆乌龙。21分钟，森林的前场逼抢得手，最终由伊戈捷西斯于禁区边射入。森林半场领先2：0。

下半场伊戈捷西斯再建一功，他接应后场长传，身体对抗压过对手后，第一时间起脚射入，森林领先至3：0。费伦斯华路士于88分钟输12码，上半场摆乌龙的奥禾斯于禁区内拉跌丹尼杜耶，他因为这次犯规领黄。12码由占士麦艾迪操刀，敌军门将捉错路，为森林锁定4：0的胜局。全取3分的森林以4胜2和2负得14分，排在第13位，转战附加赛资格。费伦斯华路士则以4胜3和1负得15分排第12位，同样出战踢附加赛。