Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜诺定咸森林派4蛋 第13名冲线转战附加赛

足球世界
更新时间：07:29 2026-01-30 HKT
发布时间：07:29 2026-01-30 HKT

诺定咸森林今晨于欧霸联赛阶段最后一轮，主场以4：0击败匈牙利球队费伦斯华路士。全取3分的森林以14分排在第13名，取得附加赛资格。

诺定咸森林4：0费伦斯华路士。美联社
诺定咸森林4：0费伦斯华路士。美联社
森林出线，转战附加赛。美联社
森林出线，转战附加赛。美联社
伊戈捷西斯今场梅开二度。美联社
伊戈捷西斯今场梅开二度。美联社

森林于17分钟凭对手的乌龙球开纪录，赖恩耶迪斯于右路传中，于小禁区的客军守将奥禾斯（Bence Otvos）解围变摆乌龙。21分钟，森林的前场逼抢得手，最终由伊戈捷西斯于禁区边射入。森林半场领先2：0。

伊戈捷西斯梅开二度

下半场伊戈捷西斯再建一功，他接应后场长传，身体对抗压过对手后，第一时间起脚射入，森林领先至3：0。费伦斯华路士于88分钟输12码，上半场摆乌龙的奥禾斯于禁区内拉跌丹尼杜耶，他因为这次犯规领黄。12码由占士麦艾迪操刀，敌军门将捉错路，为森林锁定4：0的胜局。全取3分的森林以4胜2和2负得14分，排在第13位，转战附加赛资格。费伦斯华路士则以4胜3和1负得15分排第12位，同样出战踢附加赛。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
20小时前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
9小时前
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示自选导航点 港人震惊：坐咗地铁几十年都唔知
台游客发现港铁指示牌隐藏功能！简单2步显示目的地导航 港人震惊：搭咗地铁几十年都唔知
生活百科
15小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
11小时前
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
15小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
22小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
2026-01-28 19:30 HKT
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
20小时前