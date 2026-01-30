Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜阿士东维拉落后两球下 3：2反胜萨尔斯堡 屈坚斯伤出

足球世界
更新时间：06:49 2026-01-30 HKT
发布时间：06:49 2026-01-30 HKT

欧霸联赛阶段最后一轮，阿士东维拉主场迎战萨尔斯堡，先落后两球下以3：2反胜对手，全取3分。维拉以第2名冲线，取得直接出线16强的资格，但尖刀奥尼屈坚斯于35分钟伤出。

维拉落后两球下反胜。美联社
维拉落后两球下反胜。美联社
小将治摩为维拉射成3：2。美联社
小将治摩为维拉射成3：2。美联社
明斯将功补过，是他自2023年4月以来首个入球。美联社
明斯将功补过，是他自2023年4月以来首个入球。美联社

明斯失误致失守 下半场将功补过

维拉于33分钟因后防一次失误失守，主队在后防搓传，明斯的脚下球被对手逼甩，最终萨尔斯堡凭卡林干尼迪（Karim Konate）打开纪录。落后的维拉两分钟后再收坏消息，前锋屈坚斯大腿后肌受伤，需要退下线。半场0：1落后的维拉，于下半场49分钟再失一球，萨尔斯堡的入球功臣是耶奥（Moussa Kounfolo Yeo）。

小将治蒙87分钟奠胜

但维拉于64分钟起，上演绝地大反击。先是摩根罗渣士于64分钟与队友撞墙后，近门射地波近柱入。76分钟，明斯将功补过，他接应右路传中头槌破门，助维拉扳平2：2；他对上一次入球，要数到2023年4月。维拉于87分钟戏剧反胜，小将治蒙（Jamaldeen Jimoh）接应右路地波传中，于远柱烫地波入网。维拉最终以3：2击败萨尔斯堡，以7胜1负得21分第2名冲线，直入欧霸16强。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
19小时前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
7小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
10小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
14小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
20小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
2026-01-28 19:30 HKT
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
11小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
19小时前