欧霸｜阿士东维拉落后两球下 3：2反胜萨尔斯堡 屈坚斯伤出

欧霸联赛阶段最后一轮，阿士东维拉主场迎战萨尔斯堡，先落后两球下以3：2反胜对手，全取3分。维拉以第2名冲线，取得直接出线16强的资格，但尖刀奥尼屈坚斯于35分钟伤出。

维拉落后两球下反胜。美联社

小将治摩为维拉射成3：2。美联社

明斯将功补过，是他自2023年4月以来首个入球。美联社

明斯失误致失守 下半场将功补过

维拉于33分钟因后防一次失误失守，主队在后防搓传，明斯的脚下球被对手逼甩，最终萨尔斯堡凭卡林干尼迪（Karim Konate）打开纪录。落后的维拉两分钟后再收坏消息，前锋屈坚斯大腿后肌受伤，需要退下线。半场0：1落后的维拉，于下半场49分钟再失一球，萨尔斯堡的入球功臣是耶奥（Moussa Kounfolo Yeo）。

小将治蒙87分钟奠胜

但维拉于64分钟起，上演绝地大反击。先是摩根罗渣士于64分钟与队友撞墙后，近门射地波近柱入。76分钟，明斯将功补过，他接应右路传中头槌破门，助维拉扳平2：2；他对上一次入球，要数到2023年4月。维拉于87分钟戏剧反胜，小将治蒙（Jamaldeen Jimoh）接应右路地波传中，于远柱烫地波入网。维拉最终以3：2击败萨尔斯堡，以7胜1负得21分第2名冲线，直入欧霸16强。