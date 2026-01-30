英超｜卡域克好开局 坚尼继续睇淡：缺乏领曼联夺冠足球知识
卡域克接替鲁宾艾摩廉，成为曼联看守主教练至季尾。他的开局完美，领军先后击败曼城和阿仙奴，而且球队的表现具说服力。但名宿坚尼坚持看法，认为卡域克「缺乏带领曼联夺得锦标的足球知识」，今季必须另觅新帅。
「看守教练与坐正争冠有别」
坚尼表示：「担任看守主教练与作为曼联领队，并尝试在未来2至5年内夺得英超冠军，完全是两回事。卡域克要成为曼联的正式领队？他经验不足，我不认为他有足够的足球造诣（去应付长期争标）。我并非说卡域克不能成为顶级领队，但要在今年夏天就让他正式接掌曼联？我看不到这个可能性。如果他正式执掌，然后能证明我错了，并开始具备竞争力及赢得冠军，我会说：『算你厉害，简直是难以置信。』」。他认为曼联的目标不应只是放在争取前四，而是要夺取冠军。
加利仔：应在名帅麾下学习后坐正
加利尼维利亦同意坚尼的观点，认为曼联主帅需要承受的压力巨大，必须有长年的执教经验：「阿迪达在曼城时，如何在哥迪奥拿麾下磨练。假设安历基、杜曹或安察洛堤等名帅接手，卡域克在他们麾下学习两、三年后接任，我认为这更合理。在米杜士堡执教几年，然后在曼联接掌数月便正式执教，无疑地会将卡域克推向失败。」
