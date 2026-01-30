转会｜至少8队抢史达宁 拿玻里料却步：他对薪酬有极高期待

史达宁与车路士和平分手后，据《每日邮报》报道，有至少8支球队争抢这名英格兰翼锋，当中包括热刺、祖云达斯和拿玻里等等。据报史达宁仍然希望在顶级联赛效力，稳定将是其首要考量。

史达宁原本与车路士的合约，还有1年半才届满，但他在「蓝战士」阵中被投闲置散，自2024年5月后再没有为车路士上阵。但他的高薪令车路士非常头痛，盛传其周薪达到32.5万镑。双方和平分手，为车路士减磅之余，为31岁的史达宁的职业生涯带来𥌓光。

史达宁与车路士和平分手。法新社

史达宁效力车路士期间，曾经外借阿仙奴。法新社

热刺、祖云达斯、般尼有兴趣

据《每日邮报》指出，成为自由身的史达宁已获得至少8间球会的青睐，包括热刺、祖云达斯、拿玻里和般尼等等；史达宁的代表正与这些球会一一商谈。史达宁之前因为家庭原因，不希望子女的学业受影响而拒绝再外借；《天空体育》亦称稳定和安全，是史达宁的首要考虑。但报道同时指出，史达宁离开车路士后，对于下一家的态度更为开放，并希望继续于顶级联赛效力。

拿玻里去年夏天曾洽谈

其中一支有意罗致的球会是意甲拿玻里，球会体育总监文拿（Giovanni Manna）预计史达宁的高薪要求，阻碍了其加盟的机会：「史达宁是非常好的球员，但他已经有一段时间没有比赛。我们在夏季时有与他商议，但我认为目前签下十分困难，他对薪酬有极高期待。」