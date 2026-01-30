Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

转会｜至少8队抢史达宁 拿玻里料却步：他对薪酬有极高期待

足球世界
更新时间：05:59 2026-01-30 HKT
发布时间：05:59 2026-01-30 HKT

史达宁与车路士和平分手后，据《每日邮报》报道，有至少8支球队争抢这名英格兰翼锋，当中包括热刺、祖云达斯和拿玻里等等。据报史达宁仍然希望在顶级联赛效力，稳定将是其首要考量。

史达宁原本与车路士的合约，还有1年半才届满，但他在「蓝战士」阵中被投闲置散，自2024年5月后再没有为车路士上阵。但他的高薪令车路士非常头痛，盛传其周薪达到32.5万镑。双方和平分手，为车路士减磅之余，为31岁的史达宁的职业生涯带来𥌓光。

史达宁与车路士和平分手。法新社
史达宁与车路士和平分手。法新社
史达宁效力车路士期间，曾经外借阿仙奴。法新社
史达宁效力车路士期间，曾经外借阿仙奴。法新社

热刺、祖云达斯、般尼有兴趣

据《每日邮报》指出，成为自由身的史达宁已获得至少8间球会的青睐，包括热刺、祖云达斯、拿玻里和般尼等等；史达宁的代表正与这些球会一一商谈。史达宁之前因为家庭原因，不希望子女的学业受影响而拒绝再外借；《天空体育》亦称稳定和安全，是史达宁的首要考虑。但报道同时指出，史达宁离开车路士后，对于下一家的态度更为开放，并希望继续于顶级联赛效力。

拿玻里去年夏天曾洽谈

其中一支有意罗致的球会是意甲拿玻里，球会体育总监文拿（Giovanni Manna）预计史达宁的高薪要求，阻碍了其加盟的机会：「史达宁是非常好的球员，但他已经有一段时间没有比赛。我们在夏季时有与他商议，但我认为目前签下十分困难，他对薪酬有极高期待。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
长者乐悠咭专享新春优惠！易赏钱大派$600利是 百佳、屈臣氏、丰泽消费即享
生活百科
19小时前
有线宽频高层大地震  杜之克余咏珊何哲图辞任 黄雅芬接任CEO
社会
7小时前
新世界传易主 周大福郑家纯家族拟售控股权予美资黑石
新世界传易主 确认获投资者接洽 郑家纯家族据报拟售控股权予美资黑石
商业创科
10小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
00:55
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
2026-01-28 16:41 HKT
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
杏花邨酒楼兼营两餸饭自救！晚市堂食每人一餐盘变「员工饭堂」 街坊感叹：困兽斗
饮食
14小时前
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
六合彩报复性返本 咁样落注1赔960 幸运儿：买咗咁多年嘅钱一次过俾返我｜Juicy叮
时事热话
20小时前
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
2026-01-28 19:30 HKT
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
张栢芝「旧爱」惊爆开刀做手术 插喉照流出入手术室吓到面青 去年曾爆偷食轰动全港
影视圈
11小时前
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
42岁「曾失婚女星」曾流出全裸艳照极轰动 做高龄产妇成功诞B 生完反变瘦颜值升级
影视圈
19小时前