中超｜中国足协严惩打击假赌黑 上海申花天津津门虎下季齐扣10分兼罚钱

今日（29号）中国内地球坛被投下震撼弹，由公安部、国家体育总局和中国足协在北京联合召开新闻发布会，打击「假赌黑」问题，除了相关人事被禁止参与足球相关行紧外，多达13支球会亦被罚分和罚钱，其中港将陈晋一所属和上海申花和孙铭谦所属的天津津门虎，齐被重罚下季扣10分，兼罚款百万人民币。

孙铭谦所属天津津门虎被重罚下季扣10分兼罚款百万人民币。新华社

将陈晋一所属和上海申花被重罚下季扣10分兼罚款百万人民币。新华社

中国足协整顿赌博风气 中超前段班齐受罚

中国U23在亚洲杯决赛创历史最佳成绩第二完赛后，中国足协今日大动作整治内地足球环境，与公安部和国家体育总局合作打击假波、赌波和黑哨问题，多人受到处罚之余，多支球会亦受到处分，中超9支球会都被以扣分和罚款处分，其中陈晋一和孙铭谦分别所属的上海申花和天津津门虎受到最严重处罚，齐扣10分兼罚款100万，另外余子楠和安永佳分别所属的北京国安和上海海港则被扣5分和罚款40万，来季中超可见到9支9队以负分起步。