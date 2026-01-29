Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜哥迪奥拿庆幸直入16强 为摩连奴「搏命」战术捏一把汗

足球世界
曼城领队哥迪奥拿（Pep Guardiola）在球队成功直接晋级欧联16强后感到非常高兴，因为这意味著球队将可避开在二月份进行两场艰辛的附加赛。摩帅又透露为宾菲加主帅摩连奴末段全运压上争取入球而捏一把汗。

哥帅直言欧联今非昔比

蓝月在阵中缺少九名球员的情况下，主场以2:0击败加拉塔沙雷成功取得小组赛前八名的直接晋级16强位置，将无需应付二月份的附加赛，从而避免了28日内踢九场比赛的魔鬼赛程。哥迪奥拿赛后表示：「上半场比下半场好，但下半场的机会却比上半场多。我们还有很多地方需要改进。考虑到现在欧联的竞争激烈程度，我们真的很高兴能跻身前八。当我16、17年前刚开始执教时，晋级没有这么困难。如今，每支球队都非常、非常强悍。我真的很高兴，并希望我们能在三月份达到最佳状态。」

哥帅亦坦言球队今仗阵容不整：「我们开局很好并创造了机会，但我们场上并没有正宗的防守中场。谢利美杜古（Jeremy Doku）和马穆殊（Omar Marmoush）表现出色，我们获得了难以置信的机会，也许我们本应入更多球。我真的很高兴，因为我们将迎来几周的休息时间，我们需要这个。」

「看看有多少顶级球队被淘汰出前24名，又有多少未能进入前八。而且，这是我们这些年来在欧联派出的最年轻的队伍。这是一个学习的过程，希望洛迪（Rodri）和安东尼施美安（Antoine Semenyo）届时能回归，这是好消息。」

全队紧张观看宾菲加生死战

哥迪奥拿还透露，曼城全队上下在比赛结束后，一同观看了关乎他们命运的宾菲加对皇家马德里。补时阶段，宾菲加领先3:2，当时宾菲加全军压上包括门将，最后戏剧性赢4:2，曼城亦因而压倒皇马夺第8位的直接晋级16强资格。哥帅透露「我们当时都在看，我们并不知道宾菲加需要再入一球才能晋级。所以当我们看到摩连奴让门将上前时，我们都在问『为什么？』因为如果皇马扳平比分，我们就会跌出前八。」哥帅之后还赞了摩连奴的大胆决策：「对摩连奴来说，攻入第四球是个绝佳的策略。」

