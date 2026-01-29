欧联│摩连奴赞宾菲加值得晋级附加赛 承认计错数险酿出局惊魂

宾菲加在欧联小组赛最后一轮赛事中，主场以4:2力克皇家马德里，戏剧性地保住了晋级淘汰赛附加赛的资格。领队摩连奴（José Mourinho）赛后盛赞球队的表现，但同时承认，由于在比赛末段对得失球差的计算出现混乱，球队几乎因此而出局。

赞扬球队值得胜利

宾菲加全靠门将杜鲁宾（Anatoliy Trubin）98分钟头槌入球，以得失球力压马赛获得附加赛一席位。摩连奴赛后表示：「我认为我们值得这场胜利，完全值得。能够击败皇家马德里，对宾菲加来说是极大的荣誉。这太棒了。」

承认计错数 险变千古恨

这位经验丰富的教头承认，在周三比赛的最后阶段，他和他的团队一度以为3-2的比分足以晋级，直到最后关头才意识到还需要一个入球。摩连奴透露：「当我作出最后的换人调动，换入艾云奴域（Franjo Ivanovic）和安东尼奥施华（Antonio Silva）时，我被告知（这个比分）已经足够了，所以我们准备好要守住战果。几秒钟后，他们又告诉我还需要一个入球，但我已经不能再换人了。幸运的是，我们获得了那个罚球，让我们的大个子（门将杜鲁宾）能够上前。」

入球英雄亦感迷惘

上演「一生一次」奇迹的乌克兰门将杜鲁宾也承认，在他攻入那个戏剧性的头槌之前，他同样对场上形势感到困惑：「我当时不知道我们需要什么？然后我看到所有人都叫我上前。我也看到了我们的教练，所以我便跑上前，进入了禁区，我不知道，我不知道该说什么？这真是个疯狂的时刻。我不知道该说什么？我不习惯入球。我24岁了，这是第一次。太不可思议了。」

附加赛对皇马或国米

宾菲加左闸森美尔达侯亦指当时十心混乱：「我简直无法形容那一刻。当我看到特鲁宾冲上前时，我意识到我们可能需要一个进球，而我们做到了。我为他、为我们、也为所有热爱宾菲加的人感到无比高兴。那真是一个不可思议的夜晚。

宾菲加在附加赛的对手将是皇家马德里或国际米兰，这两支都是摩连奴的前东家。抽签仪式将于当地时间周五中午在里昂举行。森美尔达侯表示：「两支球队都非常出色，很难对付。」