欧联｜一生人一次的奇迹 宾菲加门将补时绝杀头槌引爆社交媒体

宾菲加门将杜鲁宾（Anatoliy Trubin）上演了足球史上最令人难以置信的剧本，在欧联宾菲加对皇家马德里的生死战中，他在98分钟接应罚球，以一记石破天惊的头槌攻破对方大门，协助宾菲加奇迹般地保住欧联的出线资格，这个入球瞬间引爆了全球社交媒体。

摩连奴神之一手 门将变英雄

赛事末段，宾菲加仍处于出局边缘。领队摩连奴（Jose Mourinho）在最后一刻的罚球机会中，毅然作出惊人决定，命令门将杜宾弃关上前，参与最后一击。令人意想不到的是，这个被誉为「神之一手」的调动收到了奇效。杜鲁宾在禁区内力压一众皇马守卫，将皮球狠狠顶向龙门死角，就连世界级门将泰拔高图尔斯（Thibaut Courtois）也反应不及，只能目送皮球入网。

这个入球不仅助宾菲加晋级欧联附加赛，更让执教生涯长达25年、见惯大场面的摩连奴也难以置信。

全球球迷及媒体陷入疯狂

这个「门将绝杀」的画面，让全球球迷和评论员陷入疯狂。著名评述员伊恩·达克（Ian Darke）激动地说：「摩连奴再次施展魔法！他让门将杜鲁宾上前，攻入了宾菲加在欧联续命所需的一球，而他竟然在第98分钟对皇马做到了！多么精彩的戏剧性！ 」

体育记者马克洛马斯（Mark Lomas）写道：「我刚在里斯本见证了什么！小组赛的最后一脚，宾菲加门将杜鲁宾将摩连奴的球队送进了淘汰赛。光明球场（Estadio da Luz）的场面太疯狂了！」

有球迷专页表示：「摩连奴在他25年的职业生涯中见过无数疯狂的事情，但一个门将在最后一分钟入球，将他的球队送入欧联附加赛，这可能是最疯狂的一次。这是一生难得一见的时刻。」

美国足球媒体《Men In Blazers》更以全大阶字母总结：「宾菲加门将杜鲁宾在最后一分钟入球，将他们从欧联出局的边缘拯救回来。足球是世界上最美好的东西！」

另一网民指出：「今晚比赛发展就如电影般，这就是我们喜欢足球的原因。」亦有球迷说：「想像一下，你正敲著淘汰赛的大门，这时你的守门员说了句『放松』，然后他瞬间变成了杜奥巴，持续了10秒钟。」