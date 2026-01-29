Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜夏维斯强势回归 阿迪达：他能将阿仙奴提升至另一层次

足球世界
更新时间：12:00 2026-01-29 HKT
发布时间：12:00 2026-01-29 HKT

阿仙奴德国前锋夏维斯（Kai Havertz）于周三欧联(欧冠)主场3:2击败卡拉特之战，伤愈复出后首次正选上阵即交出1个入球和1次助攻表现亮眼，领队阿迪达（Mikel Arteta）赛后对其赞不绝口，直言夏维斯能将球队的实力提升到另一个层次。

伤愈复出即献入球助攻

夏维斯因腿筋及膝盖手术，已阔别正选阵容长达357日。今仗他甫开赛即有好表现，于2分钟便助攻队友基奥基尼斯（Viktor Gyokeres）打开纪录。其后，夏维斯更攻入了近一年来的首个入球，状态极佳。
为了让这位26岁的德国国脚逐步重拾比赛状态，阿迪达按计划在半场将其换下。他对夏维斯上半场的表现给予高度评价：「这场比赛将为他带来大量的信心、喜悦和能量，对球队亦然。球队上下都明白夏维斯对我们的重要性，以及他如何能帮助球队变得更强，将我们带到另一个层次。」

小心使用夏维斯

阿迪达补充道：「考虑到他缺阵了这么长时间，今天能有如此表现实在令人印象深刻。他所展现的质素、与球队的连结，以及上半场的入球和助攻，是一次非常积极的演出。我们要好好让他融入，并确保以正确的方式使用他，因为在球季的下半段，他对我们将至关重要。」

阿迪达赞扬球员表现

阿迪达对球队在小组赛的表现感到自豪：「我为球员们以及我们在第一阶段的表现感到非常骄傲。在欧联连赢八场是非常困难的，看看其他球队的遭遇就知道了。我们必须肯定这一点，但现在赛事将暂告一段落。我们将会有一段时间反思，然后为下个对手做准备，一场一场地应对。」

