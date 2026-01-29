体坛早报｜欧联最后一轮超热血 宾菲加门将补时建功 英超6队全数出线
发布时间：08:03 2026-01-29 HKT
欧联联赛阶后最后一轮多场比赛都充满戏剧性，阿仙奴主场3：1击败卡拉特，联赛阶段8战全胜，成为欧联改制后在首阶段取得最佳成绩的球队；利物浦、热刺、曼城和车路士都分别击败对手打入前8名，直接晋身16强赛事。最热血的一幕为宾菲加主场对皇家马德里，他们凭门将杜鲁宾上前助攻顶入，最终以4：2反胜皇马，以得失球之差压过马赛，抢得附加赛最后一张入场券。至于拿玻里、马赛及毕尔包则成悲剧主角，黯然出局。
