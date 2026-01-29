Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜士砵亭补时绝杀毕尔包 压过皇马PSG取前8名直入16强

足球世界
更新时间：07:48 2026-01-29 HKT
发布时间：07:48 2026-01-29 HKT

欧联联赛阶后最后一轮，士砵亭在最后关头上演绝地反击，作客以 3：2 戏剧性击败毕尔包，锁定积分榜前8名席位，直接晋身16强。毕尔包则宣布出局。

辛斯特建功 毕尔包先拔头筹

毕尔包开赛初期反客为主，仅 3 分钟便由奥汉辛斯特（Oihan Sancet）禁区内建功取得领先。虽然士砵亭于 9 分钟后由奥士文尼迪奥文迪（Ousmane Diomande）接应角球头槌扳平，但主队前锋高卡古鲁斯达（Gorka Guruzeta）在28分钟趁对方后卫失误顶入，助毕尔包带著 2：1 的领先优势进入更衣室。

士砵亭换人收奇效 94分钟绝杀

下半场士砵亭领队波格斯（Rui Borges）果断变阵，换入多名球员增强活力。62分钟，客队的坦卡奥（Francisco Trincão）接应传送冷静射破乌尼西蒙（Unai Simón）十指关追成 2：2。其后，士砵亭一度获判12码，但球证查看VAR后推翻决定。

战至补时94分钟，士砵亭作出最后一击，前锋路易斯苏亚雷斯（Luis Suárez）射门被扑出，87分钟才入替的巴西小将艾利臣山度士（Alisson Santos）截得皮球后劲射破网，最终助球队以3：2绝杀对手。赛后，士砵亭8战得16分，压过皇家马德里、国际米兰和巴黎圣日耳门，以第7名直接晋身16强。至于毕尔包8战只得8分，最终排29名，黯然出局。

