欧联｜海伦建功一度反超前 拿玻里2：3不敌车路士出局

足球世界
更新时间：06:46 2026-01-29 HKT
发布时间：06:46 2026-01-29 HKT

上届意甲冠军拿玻里于欧联出局！欧联联赛阶段最后一轮比赛，今场许胜不许和的拿玻里主场迎战车路士，虽然一度凭海伦的入球反超前，惟车路士凭今场大勇的祖奥柏度梅开二度，最终以3：2击败拿玻里，直接晋身16强赛事外，还将对方踢出局。

祖奥柏度下半场个人表演

车路士今场作客拿玻里，只要全取3分，即可打入前8名直接晋级16强。他们在17分钟取得好开始，主队后防祖安古靴美于禁区内犯手球，球证直指12码点；车路士由安达费南迪斯主射破网领先。落后的拿玻里大举反击，33分钟，把握车路士解围失误，安东尼奥华加接到皮球后再在禁区施展「施丹转身」，摆脱对方后卫后再射远柱，扳成平手。战至43分钟，由曼联外借拿玻里的海伦接应马泰斯奥利华拉传中，于小禁区空撞射入网，拿玻里反先2：1完半场。

海伦建功，一度助拿玻里反超前。美联社
祖奥柏度梅开二度。美联社
车路士直入16强，拿玻里出局。美联社
车路士直入16强

下半场车路士到倾力反扑，并在60分钟修成正果。祖奥柏度于前场个人表演，连续摆过对方数个守卫后左脚射入，扳成2：2。战至82分钟，车路士后场反击，祖奥柏度突破再以右脚射入死角，射成3：2完场。赛后车路士小组8战得16分，以第6名姿态直接打入16强；至于拿玻里8战仅得8分，在36队中排30，无缘晋身下一圈赛事。

