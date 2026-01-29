欧联｜阿仙奴轮换全队轻取卡拉特 首阶段8战全胜创历史

阿仙奴创下历史！欧洲联赛冠军杯联赛阶段最后一轮赛事，「兵工厂」在谈笑用兵下以3：1击败卡拉特，联赛阶段8战全胜，成为欧联改制后在首阶段取得最佳成绩的球队。

阿仙奴在上场英超不敌曼联，联赛优势只剩4分。今场他们派出与上场完全不同的正选阵容，其中约基利斯、夏维斯、马天尼利、伊比尔治伊斯等皆以正选披甲。

夏维斯状态大勇 今季开斋

阿仙奴开赛早段即开纪录，今场复任正选的约基利斯于中路快放，右脚劲射破网，2分钟便为主队领先1：0。仅1分钟后，主队的卡拉费奥利于禁区内犯下天条，球证直指12码，卡拉特的佐真奴主射破网，扳成1：1。

夏维斯今季开斋。美联社

阿仙奴8战全胜创历史。路透社

阿仙奴3：1卡拉特。路透社

兵工厂站稳阵脚后再狂攻，16分钟，夏维斯于右路突破，吸大位再射远柱破网今季开斋，助阿仙奴再度领先。这名德国国脚今场状态大勇，他于38分钟再在右路突破传中，约基利斯门前先加一脚，再由伏兵远柱的马天尼利撞射入网，领先3：1完半场。

首阶段8战全胜 欧联改制后首队

换边后，阿仙奴先后换入队马田奥迪加特及轩卡派尔。「枪手」先有马度基的远射仅仅高出，其后放慢比赛节奏，战局一度陷入胶著。阿仙奴在最后阶段再换入加比尔捷西斯，他于88分钟「食诈糊」。最终阿仙奴维持3：1战果，8战全胜全取24分，成为欧联改制后在首阶段取得最好成绩的球队，昂然晋身16强。