Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜阿仙奴轮换全队轻取卡拉特 首阶段8战全胜创历史

足球世界
更新时间：06:18 2026-01-29 HKT
发布时间：06:18 2026-01-29 HKT

阿仙奴创下历史！欧洲联赛冠军杯联赛阶段最后一轮赛事，「兵工厂」在谈笑用兵下以3：1击败卡拉特，联赛阶段8战全胜，成为欧联改制后在首阶段取得最佳成绩的球队。

阿仙奴在上场英超不敌曼联，联赛优势只剩4分。今场他们派出与上场完全不同的正选阵容，其中约基利斯、夏维斯、马天尼利、伊比尔治伊斯等皆以正选披甲。

夏维斯状态大勇 今季开斋

阿仙奴开赛早段即开纪录，今场复任正选的约基利斯于中路快放，右脚劲射破网，2分钟便为主队领先1：0。仅1分钟后，主队的卡拉费奥利于禁区内犯下天条，球证直指12码，卡拉特的佐真奴主射破网，扳成1：1。

夏维斯今季开斋。美联社
夏维斯今季开斋。美联社
阿仙奴8战全胜创历史。路透社
阿仙奴8战全胜创历史。路透社
阿仙奴3：1卡拉特。路透社
阿仙奴3：1卡拉特。路透社

兵工厂站稳阵脚后再狂攻，16分钟，夏维斯于右路突破，吸大位再射远柱破网今季开斋，助阿仙奴再度领先。这名德国国脚今场状态大勇，他于38分钟再在右路突破传中，约基利斯门前先加一脚，再由伏兵远柱的马天尼利撞射入网，领先3：1完半场。

首阶段8战全胜 欧联改制后首队

换边后，阿仙奴先后换入队马田奥迪加特及轩卡派尔。「枪手」先有马度基的远射仅仅高出，其后放慢比赛节奏，战局一度陷入胶著。阿仙奴在最后阶段再换入加比尔捷西斯，他于88分钟「食诈糊」。最终阿仙奴维持3：1战果，8战全胜全取24分，成为欧联改制后在首阶段取得最好成绩的球队，昂然晋身16强。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
11小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
14小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
16小时前
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
疯抢iPhone 4S︱「古董」卖¥55销量逾10万部 翻Hit因……
即时中国
9小时前
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
13小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
16小时前
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
37岁「亿万阔太」女星秘密产子 游泰国全素颜白到发光如18岁 亲自入店舖做一事毫无架子
影视圈
14小时前
李国铭上周六于Al Ain马场策骑Balsaam赢马开斋。
马场浮世绘│李国铭赢马开斋
马圈快讯
13小时前
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
00:41
持大额假支票换$100亿美元 西环银行职员报警拘4人
突发
2026-01-27 21:59 HKT