英超│哈利马古尼大赞卡域克传球能力 「比现役队友更出色」

足球世界
更新时间：18:12 2026-01-28 HKT
发布时间：18:12 2026-01-28 HKT

曼联中坚哈利马古尼(Harry Maguire)近日接受访问，表示自己很欣赏看守主教练卡域克(Michael Carrick)和助教贺兰特(Steve Holland)落场亲自参加操练的做法。他更指球员时代司职中场的卡域克，偶尔会露两脚传球，其准蝇度依旧，比其他队友的传送还要精彩。

哈利马古尼。美联社
卡域克亲自演示传球

卡域克和助教贺兰特在操练中总会亲力亲为，不单止在场边指挥，更会直接参与。哈利马古尼指他在传球训练前先会进行演示，惊讶发现，「他依然可以用传球撕开防线，他仍然具备这样的能力。」

马古尼：比队友300次传球更精彩

马古尼更表示卡域克的传球实力，比起一众曼联队友更出色：「卡域克几天前在训练中演示了两脚传球，而球员们共完成了300次传球训练。我认为卡域克的两次传球，是我在训练中看到最精彩的传球。我想说卡域克依然具备不错的传球功底，他在训练中对我们要求很严格。」

球员时代的卡域克司职中场，除了阅读球赛和位置感出色外，其长传和调度能力亦相当出众。

哈利马古尼。法新社
曼联对阿仙奴。法新社
