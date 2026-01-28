意大利杯│科木3:1费伦天拿 艾华路莫拉达终于开斋 取得加盟后首球

周二意大利杯16强，科木作客费伦天拿在先失一球下，连入三球反胜3:1晋级。今季从AC米兰借来的锋将艾华路莫拉达(Alvaro Morata)，完场前为科木埋斋取得加盟以来首个入球，他矢言自己一直背负很大压力，所以这球是他人生中最重要的入球。

后备出场5分钟打破入球荒

科木今场被费伦天拿前锋罗拔图碧高尼率先攻破大门，幸好他们没有自乱阵脚，由中场沙治罗拔图、锋将尼高柏斯和射手艾华路莫拉达各入一球，反胜3:1晋级，8强将会斗拿玻里。莫拉达于86分钟后备上阵，5分钟后取得士哥，是他今季从红黑军团借到科木后首个士哥，舒缓外界对他的压力。

莫拉达如释重负：生涯最重要入球﹗

这名32岁西班牙中锋在科木的发展未如人意，头14轮意甲13次上阵伙粒无收，仅得1次助攻，之后因为大腿内收肌受伤缺阵个半月，今场才复出担任替补，出场不久就打破入球荒，他坦言如释重负：「我的职业生涯入过很多球，但这一球，因为它背后所承载的一切，可以说是我人生中最重要的入球。这士哥不仅对我而言重要，对整个团队都同样重要。我来到科木后，每一天都过得非常开心。」