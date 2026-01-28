Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│皇马艾比路亚今晚斗恩师摩连奴 赛前大赞狂人：近年辉煌由他奠定﹗

足球世界
更新时间：14:35 2026-01-28 HKT
发布时间：14:35 2026-01-28 HKT

欧联联赛阶段今晚上演最后一轮，18场比赛于香港时间周四凌晨4时同时间进行，当中力争以前8位直接晋级的皇家马德里，将会作客斗葡超宾菲加。今场最大话题，是银河舰队新帅艾比路亚，首次与昔日曾在皇马执教自己的恩师摩连奴在教练席相遇，前者赛前向狂人大派高帽，直言球队近年于欧联屡次夺冠创造辉煌，是靠摩连奴奠定基础。

艾比路亚、摩连奴首次以教练身份对台

摩连奴于2010至13年执教皇家马德里，当时效力球队的艾比路亚不单得到前者器重，更是「撑摩派」重要成员，坚定支持狂人挑起与宿敌巴塞隆拿之间的仇恨。两人在摩帅离开后再无合作，但艾比路亚仍多次于公开场合力撑恩师，如今两人首次以教练身份打对台，他直言彼此如今仍有联系：「我们一直保持联系。但因为他的身份，我会尽量少打扰他，但他是那种就算很少联络，只要有需要，在凌晨3点打给他都会接听的人。」他更指在自己身上，摩连奴有深远影响，无论是足球和战术层面，还是组织及沟通能力，都是从他那里学到的。

艾比路亚在赛前记者会大赞摩连奴。法新社
艾比路亚指皇马近年在欧联取得的成功，由摩连奴奠定。法新社
艾比路亚长久以来一直「撑摩」

而艾比路亚更指皇马在摩帅离开后的11年间，共取得6个欧联冠军，这全是狂人奠定的：「回顾12年前球队赢得第10座欧联冠军，以及之后发生的一切，我坚信这些辉煌成就的基础，是由摩连奴奠定的。当然我们不能忽视安察洛堤和施丹所做的一切，但一切都要靠摩连奴，这就是我的观点。」两人首次对立，艾比路亚指知道摩连奴会用尽方法想赢，但自己亦一样，同样有好胜心。

