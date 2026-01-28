英超│传哈利马古尼续约机会低 曼联高层想俾约罗、艾登希云更多出场时间

曼联看守主教练卡域克(Michael Carrick)上任后重用中坚哈利马古尼(Harry Maguire)，后者近2仗都表现出色，外界有不少呼声认为红魔应与这合只余5个月合约的32岁守将续约。然而英国《每日邮报》透露其续约机会低，皆因球会高层视年轻的约罗(Leny Yoro)和艾登希云(Ayden Heaven)为防线未来基石，下季想马古尼退位让两人有更多出场时间。

史谭支持留用马古尼

今夏与曼联约满的哈利马古尼，受到看守主教练卡域克重用，过去2轮英超都正选踢足90分钟，领军接连击败强敌曼城和阿仙奴，证明自己仍然是顶级中坚。外界有不少声音认为，红魔应该与这名32岁英格兰中坚续约，其表现值得获取一纸新约，一代曼联中坚史谭亦开腔表示：「任何一支成功的球队，都渴望拥有为阵容带来额外价值的球员，这类球员需要强大的心理质素和身体对抗能力，马古尼就是其中之一。对曼联而言，他绝对是最佳榜样，可靠稳定兼发挥出色，留住他对曼联重建阵容至关重要。」

高层想俾约罗、希云上位

然而《每日邮报》引述知情人士的消息，指马古尼续约机会低。消息源指出虽然卡域克十分欣赏马古尼，但曼联高层希望他离队后，可以腾出更多出场时间予两位年轻中坚约罗和艾登希云。球会视两人为未来多年后防基石，现阶段需要出场时间成长和磨炼，不想马古尼留队扼杀他俩的出场时间。

