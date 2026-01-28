英超│曼联名宿为卡域克爆「内讧」 里奥费迪南公开指摘坚尼、加利仔

曼联看守主教练卡域克(Michael Carrick)领军连挫曼城和阿仙奴，但两位前红魔名将坚尼(Roy Keane)和加利尼维利(Gary Neville)仍称前者不配成为球队正印教头。此事已演变成曼联名宿「内讧」，另一位一代红魔中坚里奥费迪南(Rio Ferdinand)就直斥两人，指他们的说法充满不尊重的态度，简直是无稽之谈。

坚尼、加利仔直指卡域克不应坐正

卡域克接手曼联后，连赢两场英超「Big6」大战，先在主场2:0赢同市死敌曼城，刚轮再作客3:2挫榜首阿仙奴。然而球员时代曾与他在红魔一起合作5年的加利尼维利，直言不认为卡域克能够带领红魔重夺冠军，他教至季尾应让位予杜曹或安察洛堤那样的世界级名帅。至于前曼联队长坚尼更苛刻，称就算卡域克率队全胜到季尾，都不同意让他坐正，红魔需要一位更具份量的教头。

里奥费迪南直斥两人：不尊重﹗

与卡域克、坚尼和加利仔都做过队友的里奥费迪南，对后两人的说法十分反感，周二在个人频道中先赞卡域克：「卡域克甫上任，即拿出舍得共谁的魄力。他为大家打造一套适配现有阵容的战术体系，让球队成为一块难啃的硬骨头。他最终说到做到，尽取6分﹗」

朗尼认同扶正卡域克

跟接他就开火炮轰：「可是现在有人告诉我，不管卡域克取得甚么成绩，他都不配得到执教曼联的机会。这些人到底想甚么？这种不尊重的态度，实在令人难以接受。有人说无论这个人做得多好，都不配教曼联，说这样说话到底有甚么依据？简直是无稽之谈。」另一名将朗尼亦认同里奥费迪南，指卡域克完全有能力胜任这份工，他已经向所有人、向曼联证明自己的执教能力。

